АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Эксперты назвали 9 способов самостоятельно повысить скорость домашнего интернета

Эксперты назвали 9 способов, которые помогут самостоятельно увеличить скорость трансляции данных через проведённый провайдером домашний интернет. В первую очередь стоит выяснить фактическую скорость обмена данными по Сети.

Это поможет заметить отличия между заявленной и реальной эффективности работы точки доступа. Достаточно вбить в поисковой системе запрос о тестировании скорости интернета, как будут выведены профильные онлайн-сервисы. Можно использовать любой понравившийся сайт, который бесплатно проверит выходной и входной сигналы точки доступа. Эту процедуру можно проводить несколько раз в день, чтобы контролировать качество интернет-канала. Если удалось обнаружить проблемы в работе, в первую очередь нужно обратить внимание на используемый маршрутизатор.

Зачастую, неправильное расположение роутера становится причиной замедления интернета. Металл, дерево, стекло и другие препятствия могут ослабить интенсивность сигнала. В отдельных случаях падение достигает 40% от стандартной скорости. При возникновении сложности с подключением стоит попробовать перезагрузить роутер. В большинстве случаев это решит проблему. Периодически надо выключать устройство раздачи интернета на 5-10 минут.

Важным фактором является расстояние между устройством и роутером. Обычный маршрутизатор ограничивает расстояние приёма его сигнала через Wi-Fi дистанцией в 15-20 м. Стены и мебель снижают этот показатель. Разместив роутер поблизости от ноутбука можно значительно повысить скорость интернета и устойчивость подключения. Ещё одним способом решить проблему является обновление прошивки маршрутизатора. Другим способом является усиление сигнала точки доступа. Для этого можно использовать банку из жести либо фольгу, которые на антенне будут служить проводником на частотах использования Wi-Fi.

Иногда жильцы квартир могут столкнуться с проблемой перегрузки входного канала роутера. В интернете можно найти инструкции по проверке используемого туннеля данных и его замене. Отсутствие пароля на подключение к роутеру позволит всем желающим использовать подключение к интернету, что создаёт дополнительную нагрузку и мешает пользоваться услугой точки доступа. В некоторых случаях ситуация не может быть решена перечисленными методами из-за устаревшего или исчерпавшего свой ресурс маршрутизатора. В этом случае нужно купить новый.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Между Грузией и Украиной разгорелся скандал из-за экстрадиции…
Появилась информация о двигателях нового Nissan…
«У нас будет девочка»: Звезда «Дом-2» Элла Суханова рассекретила пол…
Западные ученые опровергли популярные мифы о теории…
«Бежать оказалось некуда»: Дарья Мороз пожаловалась на…
Американские кардиологи выяснили, что даже двухминутная зарядка полезна для…
Режиссер Ким Дружинин: “Шугалей” привлечет больше внимания к событиям в Ливии, чем…
Врач Елена Самышина назвала самый эффективный способ диагностики…
Сергею Жигунову грозит банкротство из-за…
В Минздраве заявили, что карантин в России "должен быть жестче" из-за пандемии…
Марат Башаров впервые за 30 лет встретился с биологическим…
Депутат Ирина Гусева раскритиковала Уткина, назвавшего Волгоград «городом…
Лукашенко сообщил о невозможности отмены парада Победы в…
Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко отмечает…
"Советский рестайлинг": В Сети показали, как могли бы выглядеть обновленные авто из…
В США проходят клинические испытания молитвы в качестве терапии против…
«Я ему как мама!»: Алёна Рапунцель флиртует с Максимом…
Российский лук в супермаркете вызвал возмущение у украинских пользователей…
Эксперты назвали 9 способов самостоятельно повысить скорость домашнего…
Познер объяснил, почему Россия меньше других стран тратит средства на поддержку граждан после вспышки…
Актер Мэттью Перри расстался с молодой избранницей Молли…
Диетологи: Люди полнеют во время сна при свете и работающем…
«Вот это чудо!»: Дочь Орбакайте Клавдия Земцова показала урожай с электронного…
NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого…
«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые…
NASA опубликовало видео-демонстрацию климатической катастрофы в…
Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и…
Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей…
Просмотреть все новости