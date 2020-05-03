Эксперты назвали 9 способов самостоятельно повысить скорость домашнего интернета





Это поможет заметить отличия между заявленной и реальной эффективности работы точки доступа. Достаточно вбить в поисковой системе запрос о тестировании скорости интернета, как будут выведены профильные онлайн-сервисы. Можно использовать любой понравившийся сайт, который бесплатно проверит выходной и входной сигналы точки доступа. Эту процедуру можно проводить несколько раз в день, чтобы контролировать качество интернет-канала. Если удалось обнаружить проблемы в работе, в первую очередь нужно обратить внимание на используемый маршрутизатор.Зачастую, неправильное расположение роутера становится причиной замедления интернета. Металл, дерево, стекло и другие препятствия могут ослабить интенсивность сигнала. В отдельных случаях падение достигает 40% от стандартной скорости. При возникновении сложности с подключением стоит попробовать перезагрузить роутер. В большинстве случаев это решит проблему. Периодически надо выключать устройство раздачи интернета на 5-10 минут.Важным фактором является расстояние между устройством и роутером. Обычный маршрутизатор ограничивает расстояние приёма его сигнала через Wi-Fi дистанцией в 15-20 м. Стены и мебель снижают этот показатель. Разместив роутер поблизости от ноутбука можно значительно повысить скорость интернета и устойчивость подключения. Ещё одним способом решить проблему является обновление прошивки маршрутизатора. Другим способом является усиление сигнала точки доступа. Для этого можно использовать банку из жести либо фольгу, которые на антенне будут служить проводником на частотах использования Wi-Fi.Иногда жильцы квартир могут столкнуться с проблемой перегрузки входного канала роутера. В интернете можно найти инструкции по проверке используемого туннеля данных и его замене. Отсутствие пароля на подключение к роутеру позволит всем желающим использовать подключение к интернету, что создаёт дополнительную нагрузку и мешает пользоваться услугой точки доступа. В некоторых случаях ситуация не может быть решена перечисленными методами из-за устаревшего или исчерпавшего свой ресурс маршрутизатора. В этом случае нужно купить новый.