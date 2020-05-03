Актер Мэттью Перри расстался с молодой избранницей Молли Хервец

Периодически в Сети возникают слухи об алкоголизме Мэттью Перри, якобы свидетельством этому стала его изменившаяся внешность. Поклонники обвинили актера, что он перестал быть похожим на себя, а также располнел. Однако в это же время звезда закрутил роман с молодой избранницей Молли Хервец, с которой провел около двух лет. Недавно стало известно, что пара рассталась, но причина не раскрывается.Слухи о романе актера с молодой пассией подтвердила сама Молли Хервец в феврале этого года. The Sun передает слова источника из близкого окружения Мэттью Перри о том, что после расставания пара смогла сохранить дружеские отношения.