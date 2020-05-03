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«Вот это чудо!»: Дочь Орбакайте Клавдия Земцова показала урожай с электронного огорода

Дочь Кристины Орбакайте с пользой проводит время на карантине. На днях Клавдия Земцова показала в Instagram урожай с электронного огорода.
«Вот это чудо!»: Дочь Орбакайте Клавдия Земцова показала урожай с электронного огорода

В период социального дистанцирования некоторые знаменитости увлеклись земледелием. Недавно Эвелина Блёданс в красной шубе отправилась копать грядки. То же самое относится и к родным Кристины Орбакайте, где экспертом по подобным «развлечениям» оказалась ее младшая наследница. В честь своего дня рождения дочь российских звезд получила электронный огород, не требующих особых умений. Необычное устройство позволяет наблюдать за ростом растений, не выходя из квартиры. Клавдия Земцова посадила мяту, базилик, петрушку, укроп и тимьян. В течение 10 дней зелень хорошо подросла, а результат проделанной работы привел в восторг не только школьницу, но и ее мать.

В комментариях поклонники похвалили девочку за ответственный подход к электронному огороду. Многие юзеры в первый раз видели подобный гаджет.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:44

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