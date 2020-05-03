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Познер объяснил, почему Россия меньше других стран тратит средства на поддержку граждан после вспышки коронавируса

Владимир Познер объяснил, почему траты России в период вспышки коронавируса, связанные с поддержкой граждан и бизнеса, заметно уступают расходам многих других стран. Журналист предположил, что власти не готовы урезать бюджет в оборонной сфере.
Познер объяснил, почему Россия меньше других стран тратит средства на поддержку граждан после вспышки коронавируса

Владимир Познер напомнил, что Россия “несравнимо” беднее европейских стран и США, в частности, в этом списке она стоит на 64-м месте. Журналист призвал не стесняться этого, а также выразил уверенность, что власти будут готовы выделить больше денег на поддержку бизнеса и борьбу с коронавирусом, если это понадобится. При этом телеведущий не исключил, что отечественное руководство в лице Владимира Путина не готово сбавлять обороты прежде всего в оборонной области.

Владимир Познер не соглашается с действиями властей в наблюдающейся сейчас ситуации, отмечая, что в нынешний период можно было бы "чуть-чуть меньше туда, и чуть-чуть больше — сюда".

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:00

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