Познер объяснил, почему Россия меньше других стран тратит средства на поддержку граждан после вспышки коронавируса





Владимир Познер напомнил, что Россия “несравнимо” беднее европейских стран и США, в частности, в этом списке она стоит на 64-м месте. Журналист призвал не стесняться этого, а также выразил уверенность, что власти будут готовы выделить больше денег на поддержку бизнеса и борьбу с коронавирусом, если это понадобится. При этом телеведущий не исключил, что отечественное руководство в лице Владимира Путина не готово сбавлять обороты прежде всего в оборонной области.Владимир Познер не соглашается с действиями властей в наблюдающейся сейчас ситуации, отмечая, что в нынешний период можно было бы "чуть-чуть меньше туда, и чуть-чуть больше — сюда".