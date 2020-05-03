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Житель Петербурга сорвал защитный костюм с врача возле больной коронавирусом пациентки

Житель Санкт-Петербурга сорвал с медика защитный костюм, когда тот находился рядом с зараженной коронавирусом пациенткой. Правоохранители решают вопрос касательно открытия уголовного дела.
Житель Петербурга сорвал защитный костюм с врача возле больной коронавирусом пациентки

По имеющейся информации, мужчина 42 лет находился в состоянии алкогольного опьянения в момент своего нападения на сотрудника «скорой помощи». Последний приехал на вызов к пациентке возрастом 73 года. Женщина больна коронавирусом, поэтому для её посещения использовался защитный костюм, предотвращающий риск дальнейшего распространения инфекции.

По данным пресс-центра регионального управления МВД, в настоящее время работники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Напавший на врача житель Петербурга с порезом руки был транспортирован в медучреждение. Со ссылкой на полицию интернет-издания сообщают, что инцидент случился в Центральном районе Северной столицы по улице Шпалерной. В момент посещения квартиры пациентки фельдшером, нетрезвый мужчина ударом кулака разбил стеклянную часть дверного перекрытия. После этого он напал на врача, свалил его на пол, снял маску и порвал специальный защитный костюм.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:09

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