Житель Петербурга сорвал защитный костюм с врача возле больной коронавирусом пациентки





По имеющейся информации, мужчина 42 лет находился в состоянии алкогольного опьянения в момент своего нападения на сотрудника «скорой помощи». Последний приехал на вызов к пациентке возрастом 73 года. Женщина больна коронавирусом, поэтому для её посещения использовался защитный костюм, предотвращающий риск дальнейшего распространения инфекции.По данным пресс-центра регионального управления МВД, в настоящее время работники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Напавший на врача житель Петербурга с порезом руки был транспортирован в медучреждение. Со ссылкой на полицию интернет-издания сообщают, что инцидент случился в Центральном районе Северной столицы по улице Шпалерной. В момент посещения квартиры пациентки фельдшером, нетрезвый мужчина ударом кулака разбил стеклянную часть дверного перекрытия. После этого он напал на врача, свалил его на пол, снял маску и порвал специальный защитный костюм.