Диетологи: Люди полнеют во время сна при свете и работающем телевизоре





Команда экспертов из Национального Института Экологических наук о здоровье в Северной Каролине говорит, что людям с лишними килограммами необходимо получать полноценный ночной отдых для похудения. Ученые пришли к подобному выводу после исследования, участниками которого стали 43,7 тысяч человек. Все подопытные были абсолютно здоровы, поэтому их разделили на две группы: одна категория спала с включенным светом, а другая в полной темноте.Результаты эксперимента показали, что 22% людей, которые спали с включенными источниками освещения, имели большую склонность к набору веса, а 33% продемонстрировали повышенный риск развития ожирения. Дело в том, что любой яркий свет заставляет человеческий организм бодрствовать и искать пищу. Из-за нарушения биологических часов индивид не получает необходимого восстановления, что негативно отражается на его гормональном фоне.