АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Диетологи: Люди полнеют во время сна при свете и работающем телевизоре

Новое исследование американских ученых доказало, что люди полнеют, когда спят при включенном свете и работающем телевизоре. Причиной набора лишнего веса диетологи считают нарушения в выработке гормонов из-за недосыпа.

Команда экспертов из Национального Института Экологических наук о здоровье в Северной Каролине говорит, что людям с лишними килограммами необходимо получать полноценный ночной отдых для похудения. Ученые пришли к подобному выводу после исследования, участниками которого стали 43,7 тысяч человек. Все подопытные были абсолютно здоровы, поэтому их разделили на две группы: одна категория спала с включенным светом, а другая в полной темноте.

Результаты эксперимента показали, что 22% людей, которые спали с включенными источниками освещения, имели большую склонность к набору веса, а 33% продемонстрировали повышенный риск развития ожирения. Дело в том, что любой яркий свет заставляет человеческий организм бодрствовать и искать пищу. Из-за нарушения биологических часов индивид не получает необходимого восстановления, что негативно отражается на его гормональном фоне.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Между Грузией и Украиной разгорелся скандал из-за экстрадиции…
Появилась информация о двигателях нового Nissan…
«У нас будет девочка»: Звезда «Дом-2» Элла Суханова рассекретила пол…
Западные ученые опровергли популярные мифы о теории…
«Бежать оказалось некуда»: Дарья Мороз пожаловалась на…
Американские кардиологи выяснили, что даже двухминутная зарядка полезна для…
Режиссер Ким Дружинин: “Шугалей” привлечет больше внимания к событиям в Ливии, чем…
Врач Елена Самышина назвала самый эффективный способ диагностики…
Сергею Жигунову грозит банкротство из-за…
В Минздраве заявили, что карантин в России "должен быть жестче" из-за пандемии…
Марат Башаров впервые за 30 лет встретился с биологическим…
Депутат Ирина Гусева раскритиковала Уткина, назвавшего Волгоград «городом…
Лукашенко сообщил о невозможности отмены парада Победы в…
Звезда фильма «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко отмечает…
"Советский рестайлинг": В Сети показали, как могли бы выглядеть обновленные авто из…
В США проходят клинические испытания молитвы в качестве терапии против…
«Я ему как мама!»: Алёна Рапунцель флиртует с Максимом…
Российский лук в супермаркете вызвал возмущение у украинских пользователей…
Эксперты назвали 9 способов самостоятельно повысить скорость домашнего…
Познер объяснил, почему Россия меньше других стран тратит средства на поддержку граждан после вспышки…
Актер Мэттью Перри расстался с молодой избранницей Молли…
Диетологи: Люди полнеют во время сна при свете и работающем…
«Вот это чудо!»: Дочь Орбакайте Клавдия Земцова показала урожай с электронного…
NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого…
«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые…
NASA опубликовало видео-демонстрацию климатической катастрофы в…
Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и…
Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей…
Просмотреть все новости