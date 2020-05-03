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NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого внедрения

Агентство NASA создало «облегченные» аппараты ИВЛ, которые могут быть быстро внедрены в производство и распространены по клиникам для оказания помощи людям, пострадавшим от заражения коронавирусом. Специалисты использовали собственный опыт в создании космических аппаратов для разработки устройства, которое назвали VITAL.
NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого внедрения

Технологическое приспособление может быть быстро внедрено в производство, его легче обслуживать благодаря использованию небольшого количества деталей. Последние в большинстве своём присутствуют на рынке и могут быть собраны массово у производящих их компаний. Конструкция отличается определённой гибкостью, что открывает возможность адаптировать архитектуру аппарата под имеющиеся детали. Простота VITAL позволяет применять его в полевых госпиталях и прочих крупных объектах для лечения больных COVID-19 во всём мире.

Недостатком прибора является значительное ограничение срока его эксплуатации. После 3-4 месяцев использования он выйдет из строя. В условиях пандемии это не является проблемой, поскольку во время борьбы за жизни тяжело больных медики используют аппараты для вентиляции лёгких. Это даст возможность ликвидировать дефицит более надежных ИВЛ.

«Разрешение на срочное применение даст возможность применять новую разработку непосредственно для пациентов с выявленным COVID-19 для удовлетворения острой необходимости в аппаратах ИВЛ на период пандемии коронавирусной инфекции», - указывают в NASA.


Согласно словам комиссара FDA Стивена Хана, новинка увеличит общую доступность соответствующих жизненно значимых медицинских приспособлений. Прибор уже получил одобрение специалистами по контролю за лекарствами и может быть использован. По словам сотрудников NASA, производящие новые аппараты компании смогут получить лицензию совершенно бесплатно. Аппарат смог пройти испытание на работу в экстремальных условиях под контролем экспертов Медшколы Icahn в Нью-Йорке.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:37

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