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«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые ноги

Юлианна Караулова разочаровала поклонников сюжетом с волосатыми ногами. Аудитория в Instagram призвала певицу с большей пользой проводить время на карантине.
«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые ноги

Российские знаменитости по-разному развлекаются в период самоизоляции. Некоторые снимают прямые эфиры, где общаются с другими звездами и поклонниками, а остальные публикуют в блогах смешные видео. Юлианна Караулова последовала примеру Яны Рудковской и стала размещать на странице контент юмористического содержания, благодаря которому она получает от подписчиков большое количество положительных отзывов и отметок «Нравится». Тем не менее один из последних постов артистки привел поклонников в замешательство. На запечатленных кадрах она показала публике небритые ноги во время танцев на постели. Однако вскоре выяснилось, что в съёмке видео также принял участие бойфренд блондинки.

Объяснение исполнительницы не помешало многим фанатам раскритиковать видео. Как отмечали юзеры, Карауловой нужно побрить ноги, поскольку в таком виде она выглядит не сексуально. Другие фолловеры написали, что певице следует заняться чтением книг или исполнением песен. При этом преданные поклонники положительно оценили сюжет и попросили кумира больше снимать для блога.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:30

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