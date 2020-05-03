«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые ноги

Российские знаменитости по-разному развлекаются в период самоизоляции. Некоторые снимают прямые эфиры, где общаются с другими звездами и поклонниками, а остальные публикуют в блогах смешные видео. Юлианна Караулова последовала примеру Яны Рудковской и стала размещать на странице контент юмористического содержания, благодаря которому она получает от подписчиков большое количество положительных отзывов и отметок «Нравится». Тем не менее один из последних постов артистки привел поклонников в замешательство. На запечатленных кадрах она показала публике небритые ноги во время танцев на постели. Однако вскоре выяснилось, что в съёмке видео также принял участие бойфренд блондинки.Объяснение исполнительницы не помешало многим фанатам раскритиковать видео. Как отмечали юзеры, Карауловой нужно побрить ноги, поскольку в таком виде она выглядит не сексуально. Другие фолловеры написали, что певице следует заняться чтением книг или исполнением песен. При этом преданные поклонники положительно оценили сюжет и попросили кумира больше снимать для блога.