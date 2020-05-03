NASA опубликовало видео-демонстрацию климатической катастрофы в Антарктиде





С помощью данных со спутника ICESat-2, который следил за изменениями в структуре полярного льда на протяжении 16 лет, ученым из NASA удалось продемонстрировать катастрофическое уменьшение площади Антарктиды. В период с 2003 по 2019 годы потери льда на западной части Южного полюса привели к повышению уровня Мирового океана на 14 миллиметров, что немного меньше трети от показателя глобального подъема воды.В то же время гляциологи отметили рост ледников в восточной части материка, что свидетельствует о нестабильности Антарктического ледяного щита. Основные опасения исследователей касаются непредвиденного таяния больших запасов льда, которые могут привести к затоплению многочисленных прибрежных территорий по всему миру. Лишь за год в Гренландии исчезает около 200 гигатонн льда, а в Антарктиде — 118 гигатонн из-за глобального потепления.