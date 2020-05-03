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Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и масок

Правительство РФ сняло запрет на вывоз из страны противовирусных респираторных масок и других средств индивидуальной защиты. Ограничение было введено временно и теперь его срок действия прекращен.
Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и масок

Соответствующее постановление представлено на официальном веб-сайте правовой информации. Список СИЗ, для которых вводились меры предотвращения вывоза, охватывает широкий спектр приспособлений, включая костюмы химзащиты, экипировку против чумы, перчатки для врачебной практики, бахилы, марлю, вату, средства дезинфекции и прочие товары на их основе.

Изначально блокировка вывоза товаров указанной категории стала действовать со 2 марта. Говорилось о готовности продлить ограничительные меры вплоть до 1 июня, но теперь ситуация изменилась. Ограничения не касались предоставляемой страной гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами одноразовых товаров для персонального использования.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:17

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