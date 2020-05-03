Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и масок





Соответствующее постановление представлено на официальном веб-сайте правовой информации. Список СИЗ, для которых вводились меры предотвращения вывоза, охватывает широкий спектр приспособлений, включая костюмы химзащиты, экипировку против чумы, перчатки для врачебной практики, бахилы, марлю, вату, средства дезинфекции и прочие товары на их основе.Изначально блокировка вывоза товаров указанной категории стала действовать со 2 марта. Говорилось о готовности продлить ограничительные меры вплоть до 1 июня, но теперь ситуация изменилась. Ограничения не касались предоставляемой страной гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами одноразовых товаров для персонального использования.