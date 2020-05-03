Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей красотой
Подросшая дочь Александра Абдулова покорила социальные сети своей красотой. В марте наследнице актера исполнилось 13 лет.
Вдова артиста Юлия Абдулова редко появляется в обществе вместе с дочерью, а с последнего появления на публике она сильно изменилась. Поклонники артиста отметили, что его наследница растет копией знаменитого отца.
В своем микроблоге Евгения Абдулова призналась, что увлекается рисованием, но несколько лет она посвятила обучению в театральной студии и уже имеет опыт съемок в кино. Первой ее большой ролью стала игра в фильме Аллы Суриковой “Любовь и сакс”.
Вдова артиста Юлия Абдулова редко появляется в обществе вместе с дочерью, а с последнего появления на публике она сильно изменилась. Поклонники артиста отметили, что его наследница растет копией знаменитого отца.
В своем микроблоге Евгения Абдулова призналась, что увлекается рисованием, но несколько лет она посвятила обучению в театральной студии и уже имеет опыт съемок в кино. Первой ее большой ролью стала игра в фильме Аллы Суриковой “Любовь и сакс”.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11