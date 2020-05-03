Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей красотой

Вдова артиста Юлия Абдулова редко появляется в обществе вместе с дочерью, а с последнего появления на публике она сильно изменилась. Поклонники артиста отметили, что его наследница растет копией знаменитого отца.В своем микроблоге Евгения Абдулова призналась, что увлекается рисованием, но несколько лет она посвятила обучению в театральной студии и уже имеет опыт съемок в кино. Первой ее большой ролью стала игра в фильме Аллы Суриковой “Любовь и сакс”.