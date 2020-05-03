Никита Михалков раскрыл подробности снятия нового выпуска “Бесогон ТВ” с эфира
Никита Михалков раскрыл подробности о снятии нового выпуска “Бесогон ТВ” с эфира, а также обратился ко зрителям с призывом обнаружить причину того, почему эта передача спровоцировала подобную реакцию. Его слова в адрес канала “Россия 24” прозвучали в рамках авторского шоу на YouTube.
Никита Михалков выразил сожаление относительно решения исключить из эфира новый выпуск указанного проекта. Артист опубликовал эпизод в своем YouTube-канале, поскольку после состоявшейся 1 мая премьеры намеченные изначально повторы были перенесены на другое время. В некоторых регионах России их и вовсе назначили на тот период, когда люди обычно спят. Режиссер не верит в объяснения, которые дали ему во ВГТРК, отмечая, что для него это “чистой воды цензура”. В частности, “Бесогон ТВ” уже снимался с эфира в 2015 и 2018 годах.
Ситуацию, когда телеканал пускает в эфир передачу в надежде, что ее успеют просмотреть как можно меньше граждан, Никита Михалков считает "казусной".
Никита Михалков выразил сожаление относительно решения исключить из эфира новый выпуск указанного проекта. Артист опубликовал эпизод в своем YouTube-канале, поскольку после состоявшейся 1 мая премьеры намеченные изначально повторы были перенесены на другое время. В некоторых регионах России их и вовсе назначили на тот период, когда люди обычно спят. Режиссер не верит в объяснения, которые дали ему во ВГТРК, отмечая, что для него это “чистой воды цензура”. В частности, “Бесогон ТВ” уже снимался с эфира в 2015 и 2018 годах.
Ситуацию, когда телеканал пускает в эфир передачу в надежде, что ее успеют просмотреть как можно меньше граждан, Никита Михалков считает "казусной".
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:06