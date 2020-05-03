«Я создан не для работы»: Прохор Шаляпин показал роскошную квартиру в Москве





Не так давно в прессе обсуждалась личная жизнь 36-летней знаменитости. По информации разных изданий, Прохор Шаляпин длительное время встречается с бизнесвумен из Канады, которая, якобы обеспечивает возлюбленного. Скорее всего, она также расщедрилась на шикарный интерьер квартиры звездного бойфренда в Москве. На странице артиста в Instagram размещены сюжеты, на которых запечатлено внутреннее обустройство апартаментов. На кадрах изображены небольшой роскошный диван и множество панорамных окон. В центре комнаты можно заметить стеклянный стол.Спальня Шаляпина также привлекла внимание интернет-пользователей, в частности, двухместная кровать с толстым балдахином. Исполнитель лёг на нее, чтобы поздравить своих фанатов с майскими праздниками. Смеясь, певец призвал россиян трудиться, заявив, что сам он создан «для счастья».