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Meizu 17 оснастили дисплеем Samsung с врезанной камерой

Линейку Meizu 17 и Meizu 17 Pro собираются представить 8 мая, а пока покупатели смогли оценить тизеры будущих флагманов. Оказалось, что смартфоны оснастили дисплеем Samsung с врезанной камерой.

Очередное тизерное изображение Meizu 17 уделило наибольшее внимание экрану устройства. По словам экспертов, смартфон получил матрицу AMOLED производства Samsung с встроенным фронтальным объективом в углу. Разработчики также включили в комплект систему защиты глаз пользователей от вредного синего света. Ранее в пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что кадровая частота экрана составит более 90 Гц.

Pro-версия будет отличаться от базового предложения наличием беспроводной зарядки, памятью LPDDR5 вместо LPDDR4X, и керамическим корпусом. Оснащение обоих гаджетов состоит из стереофонических динамиков, однокристального процессора Qualcomm Snapdragon 865, поддержки UFS 3.1, батарей емкостью 4500 мА·ч и быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Стоимость топовой модели достигнет 640 долларов США, а цена Meizu 17 будет дешевле.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

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