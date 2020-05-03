Google Pixel 4A разочаровал экспертов своей производительностью





В базе данных китайского бенчмарка Geekbench появилась новая информация о Google Pixel 4A. По результатам одноядерных тестов смартфон набрал не более 2,5 тысяч баллов, а в многопоточных испытаниях - около 6,3 тысяч. Подобные показатели составляют половину от того, что набирают современные флагманские устройства. Это позволило специалистам предположить, что будущий гаджет оснастят старым процессором Snapdragon 730. Ранее инсайдеры предполагали, что он получит более мощный Qualcomm Snapdragon 765G.В плане оперативной памяти клиентам стоит ожидать 6 Гб. Комплектация также включает в себя операционную систему Android 10, 5,81-дюймовый OLED-дисплей, основную камеру на 12 Мп и передний объектив с разрешением 8 Мп. Минимальная стоимость грядущего смартфона может достигать около 400 долларов, что равняется цене флагманского iPhone SE 2020. Согласно словам источников, Google Pixel 4A должен появиться в продаже 22 мая.