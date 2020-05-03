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Тимур Родригез о «Маске» и жизни на карантине: «Будучи дома я продолжаю «отсутствовать»

Тимур Родригез рассказал в интервью о жизни в условиях карантина и общении с семьей. Также артист поделился впечатлениями от шоу «Маска».

По словам певца, он принимал участие в большом количестве различных программ, многие из которых были оригинальными и интересными. Что касается «Маски», шоумен не ожидал увидеть в передаче столько потенциала. После выхода этого проекта на экраны многие люди, ранее не интересовавшиеся ТВ, стали массово обсуждать происходящее. Как отметил Тимур Родригез, шоу обрело успех благодаря необычным номерам, разговорам с жюри, а также живому общению и ответам на вопросы. Больше других бывшего резидента Comedy Club удивил Лев, которым оказался Анатолий Цой. По мнению знаменитости, его коллега по творческому цеху является талантливым исполнителем и в проекте открыл себя по-новому.

Также Родригез рассказал о самом смешном эпизоде, который произошел в музыкальном шоу «Один в один». Тогда ему пришлось перевоплотиться в Нюшу. «Более резкой и ноющей боли, чем от пребывания в шортах пятилетней девочки, я не испытывал», - поделился артист. Что касается участия в Comedy Club, сейчас ему не хватает совместных гастролей с актерами. Тем не менее шоумен считает пройденным этот этап в своей жизни и продолжает себя развивать.

Во время карантина телеведущий стал публиковать в 2 раза больше контента, чтобы отвлечь россиян в непростой период. При этом на самоизоляции Родригез увлечен работой, к чему его семья – супруга Анна и дети – относятся с пониманием. Звездный отец нашел много плюсов в сложившейся ситуации и главным из них стало общение с родными.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:24

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