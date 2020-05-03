Гендиректор InfoLine Иван Федяков призвал россиян отказаться от вкладов денег в товары
Гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков посоветовал россиянам на время отказаться от вкладов в товары. Эксперт считает, что эти действия не будут иметь ожидаемого эффекта на фоне обвала рубля.
Иван Федяков отметил, что покупками в нынешнее время проблематично уберечь собственные накопления. Дело в том, что даже недвижимость становится пассивной и не принесет прибыли, если покупается только для вложения средств. Михаил Зельцер, представляющий “БКС Брокер”, отметил, что с начала мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса нацвалюта РФ потеряла около 10%. Потребительские расходы на период самоизоляции существенно снизились, что сформировало “отложенный спрос”. Дефицит может наблюдаться по ряду товаров, например, бытовой техники, телекоммуникационному оборудованию и автомобилям, что создает кратковременное повышение их стоимости.
Вклады физлиц в банках России с учетом валютной переоценки в марте выросли на 2%. Специалисты считают, что большинство россиян не откладывают деньги, а накоплениями владеют лишь 40% граждан.
Иван Федяков отметил, что покупками в нынешнее время проблематично уберечь собственные накопления. Дело в том, что даже недвижимость становится пассивной и не принесет прибыли, если покупается только для вложения средств. Михаил Зельцер, представляющий “БКС Брокер”, отметил, что с начала мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса нацвалюта РФ потеряла около 10%. Потребительские расходы на период самоизоляции существенно снизились, что сформировало “отложенный спрос”. Дефицит может наблюдаться по ряду товаров, например, бытовой техники, телекоммуникационному оборудованию и автомобилям, что создает кратковременное повышение их стоимости.
Вклады физлиц в банках России с учетом валютной переоценки в марте выросли на 2%. Специалисты считают, что большинство россиян не откладывают деньги, а накоплениями владеют лишь 40% граждан.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:44