Гендиректор InfoLine Иван Федяков призвал россиян отказаться от вкладов денег в товары





Иван Федяков отметил, что покупками в нынешнее время проблематично уберечь собственные накопления. Дело в том, что даже недвижимость становится пассивной и не принесет прибыли, если покупается только для вложения средств. Михаил Зельцер, представляющий “БКС Брокер”, отметил, что с начала мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса нацвалюта РФ потеряла около 10%. Потребительские расходы на период самоизоляции существенно снизились, что сформировало “отложенный спрос”. Дефицит может наблюдаться по ряду товаров, например, бытовой техники, телекоммуникационному оборудованию и автомобилям, что создает кратковременное повышение их стоимости.Вклады физлиц в банках России с учетом валютной переоценки в марте выросли на 2%. Специалисты считают, что большинство россиян не откладывают деньги, а накоплениями владеют лишь 40% граждан.