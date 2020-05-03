АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Житель Саратовской области нашел на дачном участке снаряд времен ВОВ

Житель Саратовской области не подозревал, что работа на дачном участке закончится необычной находкой. Землевладелец обнаружил артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщают представители Росгвардии, житель поселка Елшанка нашел на приусадебном участке активный боеприпас, использовавшийся во Второй мировой войне. На место впоследствии выехали сотрудники саратовского ОМОН, которые провели осмотр предмета. Саперам удалось выяснить, что 85-миллиметровый бронебойно-трассирующий снаряд не содержал взрывчатых веществ. Техники увезли находку в безопасную локацию и обезвредили его.

Снаряд, покрытый ржавчиной, был найден во время строительных работ. Известно, что в этом регионе в 1941 году велись бои в рамках Ростовской наступательной операции. Наряду с контрнаступлением под Москвой сражения привели к остановке немецких войск на советско-германском фронте. Вполне возможно, что снаряд был выпущен одним из экземпляров зенитной пушки образца 1939 года. Это орудие было основным ЗРК в Красной армии до создания Д-5 и ЗИС-С-53.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого…
«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые…
NASA опубликовало видео-демонстрацию климатической катастрофы в…
Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и…
Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей…
Житель Петербурга сорвал защитный костюм с врача возле больной коронавирусом…
Никита Михалков раскрыл подробности снятия нового выпуска “Бесогон ТВ” с…
Meizu 17 оснастили дисплеем Samsung с врезанной…
«Я создан не для работы»: Прохор Шаляпин показал роскошную квартиру в…
Google Pixel 4A разочаровал экспертов своей…
Гендиректор InfoLine Иван Федяков призвал россиян отказаться от вкладов денег в…
Названы наиболее популярные версии Windows…
Историки выяснили, какие женщины становились гладиаторами в Древнем…
Тимур Родригез о «Маске» и жизни на карантине: «Будучи дома я продолжаю…
Житель Саратовской области нашел на дачном участке снаряд времен…
Компания OnePlus признала невозможность починить прошивками дисплей 8…
"Санкции не меняют российскую политику": Герхард Шредер призвал ЕС сотрудничать с…
Датские ученые рассказали об основных отличиях мужского и женского…
Жительница Подмосковья смогла вернуться домой из карантинного…
«Комплексовал из-за восточных глаз»: Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от…
Эксперты составили список авто в коллекции знаменитого миллиардера Канье…
У жительницы Японии повторно выявили…
Лечение пневмонии обошлось Надежде Бабкиной в более чем 2 млн…
Татьяна Тарасова об уходе Медведевой от Этери Тутберидзе: "Фигуристка не получала должного…
Названы страны, которые сильно пострадали от пандемии…
Эксперт раскрыл тайну кнопки "OFF" в автомобилях…
«Здоров, слава Богу»: Борис Корчевников опроверг слухи о заражении…
Издание The National Interest заявило о существовании у РФ «убийц спутников» нового…
Просмотреть все новости