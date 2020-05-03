Житель Саратовской области нашел на дачном участке снаряд времен ВОВ





Как сообщают представители Росгвардии, житель поселка Елшанка нашел на приусадебном участке активный боеприпас, использовавшийся во Второй мировой войне. На место впоследствии выехали сотрудники саратовского ОМОН, которые провели осмотр предмета. Саперам удалось выяснить, что 85-миллиметровый бронебойно-трассирующий снаряд не содержал взрывчатых веществ. Техники увезли находку в безопасную локацию и обезвредили его.Снаряд, покрытый ржавчиной, был найден во время строительных работ. Известно, что в этом регионе в 1941 году велись бои в рамках Ростовской наступательной операции. Наряду с контрнаступлением под Москвой сражения привели к остановке немецких войск на советско-германском фронте. Вполне возможно, что снаряд был выпущен одним из экземпляров зенитной пушки образца 1939 года. Это орудие было основным ЗРК в Красной армии до создания Д-5 и ЗИС-С-53.