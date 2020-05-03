Названы наиболее популярные версии Windows 10





Этот индекс получила модификация Windows 10, выпущенная с майскими обновлениями 2019 года. Комплектация занимает долю в почти 50% по уровню популярности на ПК.Второе место досталось версии с пакетом апдейта от ноября 2019 года. Её используют владельцы 33,4% компьютеров. Третью и четвертую строчки занимают сборки, обозначенные индексами 1809 и 1803. Они были выпущены в 2018 году и удерживают доли в 9,3% и 4,2% соответственно.