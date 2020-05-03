Названы наиболее популярные версии Windows 10
Стали известны наиболее популярные среди пользователей ПК версии операционной системы Windows 10. Как выяснили аналитики после обработки собранных статистических данных, большинство устройств с этой ОС работают под управлением версии 1903.
Этот индекс получила модификация Windows 10, выпущенная с майскими обновлениями 2019 года. Комплектация занимает долю в почти 50% по уровню популярности на ПК.
Второе место досталось версии с пакетом апдейта от ноября 2019 года. Её используют владельцы 33,4% компьютеров. Третью и четвертую строчки занимают сборки, обозначенные индексами 1809 и 1803. Они были выпущены в 2018 году и удерживают доли в 9,3% и 4,2% соответственно.
Этот индекс получила модификация Windows 10, выпущенная с майскими обновлениями 2019 года. Комплектация занимает долю в почти 50% по уровню популярности на ПК.
Второе место досталось версии с пакетом апдейта от ноября 2019 года. Её используют владельцы 33,4% компьютеров. Третью и четвертую строчки занимают сборки, обозначенные индексами 1809 и 1803. Они были выпущены в 2018 году и удерживают доли в 9,3% и 4,2% соответственно.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:37