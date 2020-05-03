Компания OnePlus признала невозможность починить прошивками дисплей 8 Pro





Начало продаж флагманского продукта объявили 29 апреля. Модель OnePlus 8 Pro распространялась по предзаказу ещё раньше, но только после массовой скупки пользователи обнаружили неполадку в работе девайса. В интернете стали быстро публиковать сообщения о существовании проблемы с корректностью отображения экраном чёрного цвета. В части случаев он получает зелёный оттенок, что нарушает запланированную цветовую гамму картинки.Специалисты OnePlus быстро сообщили о взятии ситуации под контроль и поиске решения проблемы. В скором времени компания выпустила обновление для программной части устройства, которое должно было нормализовать ситуацию. В итоге новая фирменная прошивка OxygenOS версии 10.5.5 смогла справиться с избыточным зелёным оттенком в обычной работе дисплея, но тема с отображением чёрного цвета осталась. Представители OnePlus признали, что соответствующая проблема вызвана работой аппаратной части, поэтому выпуск обновлений для программной среды не сможет изменить ситуацию к лучшему.Пользователи блогового сервиса Reddit указали на получение сообщения от компании-производителя. В рассылке OnePlus предложила собственникам модели 8 Pro несколько вариантов действий. Один из них предполагает передачу девайса на ремонт сотрудникам сервисного центра, другой – возвращение смартфона в место продажи с компенсацией полной стоимости, а третий – публикацию на сайте запроса на проведение замены устройства на новое и полностью исправное.