"Санкции не меняют российскую политику": Герхард Шредер призвал ЕС сотрудничать с РФ
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции не способны изменить российскую политику. Председатель компании «Роснефть» призвал власти ЕС сотрудничать с РФ.
Герхард Шредер сообщает, что продолжительная антироссийская политика в Европе является лишней во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в материале издания «Слово и Дело». Германии и другим членам ЕС также необходимо налаживать отношения с северным соседом из-за назревающего мирового финансового кризиса. По словам главы совета директоров «Роснефти» , власти РФ готовы сотрудничать с ФРГ, «несмотря на ужасное прошлое во Второй мировой войне». Шредер говорит, что поддержка санкций лишь пробуждает у Москвы исторические воспоминания.
«Нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества», - утверждает экс-канцлер Германии. Стоит отметить, что Герхард Шредер в свое время столкнулся с критикой со стороны европейских СМИ и видных деятелей за потакание интересам Кремля. Особенно бывших коллег политика расстроило решение возглавить комитет акционеров North European Gas Pipeline Company в 2005 году. Дело в том, что за пять месяцев до этого правительство Шредера утвердило проект Северо-европейского газопровода с Россией.
Герхард Шредер сообщает, что продолжительная антироссийская политика в Европе является лишней во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в материале издания «Слово и Дело». Германии и другим членам ЕС также необходимо налаживать отношения с северным соседом из-за назревающего мирового финансового кризиса. По словам главы совета директоров «Роснефти» , власти РФ готовы сотрудничать с ФРГ, «несмотря на ужасное прошлое во Второй мировой войне». Шредер говорит, что поддержка санкций лишь пробуждает у Москвы исторические воспоминания.
«Нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества», - утверждает экс-канцлер Германии. Стоит отметить, что Герхард Шредер в свое время столкнулся с критикой со стороны европейских СМИ и видных деятелей за потакание интересам Кремля. Особенно бывших коллег политика расстроило решение возглавить комитет акционеров North European Gas Pipeline Company в 2005 году. Дело в том, что за пять месяцев до этого правительство Шредера утвердило проект Северо-европейского газопровода с Россией.