Историки выяснили, какие женщины становились гладиаторами в Древнем Риме





Чаще всего женщины-гладиаторы выступали без шлемов, чтобы показывать свои прически. Они облачались в короткие юбки и повязки для прикрытия груди, а также защищали локти и колени. Первыми на арену вышли свободные жительницы Рима из привилегированных сословий, которые сражались с луком, топором, копьем или мечом, но были и настоящие бои на смерть. Во времена императора Нерона на арену выходили темнокожие рабыни, которые вооружались короткими кинжалами и боролись против диких животных. Победительницам даровалась свобода, но это происходило редко, поскольку невольницы не имели достаточного уровня подготовки. Гладиатрисы-аристократки проходили обучение у личных тренеров, а бесправные рабыни отправлялись в специализированные школы.Несмотря на то, что зрители были восхищены отвагой и силой женщин-гладиаторов, за стенами арены их причисляли к стриптизершам и продажным людям. Решение стать гладиатрисой часто принимали жительницы Древнего Рима после развода, поскольку женщинам не предоставляли право во второй раз выйти замуж.