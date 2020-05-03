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Историки выяснили, какие женщины становились гладиаторами в Древнем Риме

Историки рассказали, какие женщины становились гладиаторами во времена Древнего Рима. После смерти дочери Юлия Цезаря на арену разрешили выходить представительницам прекрасного пола, которые вызывали восторг зрителей сексуальностью и силой.

Чаще всего женщины-гладиаторы выступали без шлемов, чтобы показывать свои прически. Они облачались в короткие юбки и повязки для прикрытия груди, а также защищали локти и колени. Первыми на арену вышли свободные жительницы Рима из привилегированных сословий, которые сражались с луком, топором, копьем или мечом, но были и настоящие бои на смерть. Во времена императора Нерона на арену выходили темнокожие рабыни, которые вооружались короткими кинжалами и боролись против диких животных. Победительницам даровалась свобода, но это происходило редко, поскольку невольницы не имели достаточного уровня подготовки. Гладиатрисы-аристократки проходили обучение у личных тренеров, а бесправные рабыни отправлялись в специализированные школы.

Несмотря на то, что зрители были восхищены отвагой и силой женщин-гладиаторов, за стенами арены их причисляли к стриптизершам и продажным людям. Решение стать гладиатрисой часто принимали жительницы Древнего Рима после развода, поскольку женщинам не предоставляли право во второй раз выйти замуж.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:30

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