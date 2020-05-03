АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Жительница Подмосковья смогла вернуться домой из карантинного Таиланда

Жительница Подмосковья смогла возвратиться домой из карантинного Таиланда. Вывозной рейс доставил в РФ 292 человека.
Жительница Подмосковья смогла вернуться домой из карантинного Таиланда

Жительница Московской области обратилась за помощью к губернатору Андрею Воробьеву. Она написала письмо, в котором просила вернуть её семью домой.

«Настроение прекрасное. Очень счастливы, что смогли возвратиться в Россию. Дети от радости прыгали в самолёте. Огромное спасибо, что вы помогли нам вернуться домой», — приводит слова многодетной матери портал «360tv».


Россиянка добавила, что в Таиланде оказалась крайне трудная ситуация. Власти дали рекомендацию не покидать дома. При этом пляжи, бассейны и прочие территории относятся к зонам, посещение которых запрещено. В результате женщине пришлось оставаться дома на протяжении месяца. Она сообщила, что каждую неделю совершался всего один выезд за продуктами. В это время дети оставались в доме, чтобы не подвергаться опасности прямого заражения коронавирусной инфекцией. Жительница Подмосковья обратилась к губернатору с просьбой разместить её на любом рейсе, который поможет ей добраться в РФ. В своём письме она пояснила, что лишилась работы и находится в сложной ситуации. Спустя несколько дней туристка смогла вернуться домой.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA разработало "облегченные" аппараты ИВЛ для быстрого…
«Лучше бы книги читала!»: Поклонники раскритиковали Караулову за волосатые…
NASA опубликовало видео-демонстрацию климатической катастрофы в…
Снят запрет на вывоз из РФ средств индивидуальной защиты и…
Подросшая дочь Александра Абдулова покорила пользователей Сети своей…
Житель Петербурга сорвал защитный костюм с врача возле больной коронавирусом…
Никита Михалков раскрыл подробности снятия нового выпуска “Бесогон ТВ” с…
Meizu 17 оснастили дисплеем Samsung с врезанной…
«Я создан не для работы»: Прохор Шаляпин показал роскошную квартиру в…
Google Pixel 4A разочаровал экспертов своей…
Гендиректор InfoLine Иван Федяков призвал россиян отказаться от вкладов денег в…
Названы наиболее популярные версии Windows…
Историки выяснили, какие женщины становились гладиаторами в Древнем…
Тимур Родригез о «Маске» и жизни на карантине: «Будучи дома я продолжаю…
Житель Саратовской области нашел на дачном участке снаряд времен…
Компания OnePlus признала невозможность починить прошивками дисплей 8…
"Санкции не меняют российскую политику": Герхард Шредер призвал ЕС сотрудничать с…
Датские ученые рассказали об основных отличиях мужского и женского…
Жительница Подмосковья смогла вернуться домой из карантинного…
«Комплексовал из-за восточных глаз»: Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от…
Эксперты составили список авто в коллекции знаменитого миллиардера Канье…
У жительницы Японии повторно выявили…
Лечение пневмонии обошлось Надежде Бабкиной в более чем 2 млн…
Татьяна Тарасова об уходе Медведевой от Этери Тутберидзе: "Фигуристка не получала должного…
Названы страны, которые сильно пострадали от пандемии…
Эксперт раскрыл тайну кнопки "OFF" в автомобилях…
«Здоров, слава Богу»: Борис Корчевников опроверг слухи о заражении…
Издание The National Interest заявило о существовании у РФ «убийц спутников» нового…
Просмотреть все новости