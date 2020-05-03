Жительница Подмосковья смогла вернуться домой из карантинного Таиланда

«Настроение прекрасное. Очень счастливы, что смогли возвратиться в Россию. Дети от радости прыгали в самолёте. Огромное спасибо, что вы помогли нам вернуться домой», — приводит слова многодетной матери портал «360tv».





Жительница Московской области обратилась за помощью к губернатору Андрею Воробьеву. Она написала письмо, в котором просила вернуть её семью домой.Россиянка добавила, что в Таиланде оказалась крайне трудная ситуация. Власти дали рекомендацию не покидать дома. При этом пляжи, бассейны и прочие территории относятся к зонам, посещение которых запрещено. В результате женщине пришлось оставаться дома на протяжении месяца. Она сообщила, что каждую неделю совершался всего один выезд за продуктами. В это время дети оставались в доме, чтобы не подвергаться опасности прямого заражения коронавирусной инфекцией. Жительница Подмосковья обратилась к губернатору с просьбой разместить её на любом рейсе, который поможет ей добраться в РФ. В своём письме она пояснила, что лишилась работы и находится в сложной ситуации. Спустя несколько дней туристка смогла вернуться домой.