«Комплексовал из-за восточных глаз»: Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от Меладзе





После участия в шоу «Маска» его победитель находится под пристальным вниманием журналистов и публики. Недавно СМИ писали, что Анатолий Цой решился на пластическую операцию, несмотря на то, что мог получить за это приличный штраф от своего продюсера. В договорах участников коллектива Mband указан запрет на любые изменения во внешнем виде. По словам экспертов, подопечный Меладзе комплексовал из-за своих глаз, в связи с чем прибег к блефаропластике в Корее. Исполнитель изменил форму век, однако разрез глаз оставил прежним.Скорее всего, композитор не заметил разницы и по этой причине его подопечному удалось избежать наказания. Якобы уже тогда Меладзе собирался расформировать группу и не обращал внимания на подобные вещи. Недавно стало известно о распаде Mband, о чем поклонникам рассказал сам композитор посредством поста в Instagram. Ранее СМИ писали о конфликтах между певцами, которые иногда доходили до драки.