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«Комплексовал из-за восточных глаз»: Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от Меладзе

Анатолий Цой комплексовал из-за своей внешности, хотя всегда был любимцев многих девушек. Как выяснилось, однажды певец втайне от Константина Меладзе прибегнул к пластической операции.
«Комплексовал из-за восточных глаз»: Анатолий Цой сделал пластическую операцию втайне от Меладзе

После участия в шоу «Маска» его победитель находится под пристальным вниманием журналистов и публики. Недавно СМИ писали, что Анатолий Цой решился на пластическую операцию, несмотря на то, что мог получить за это приличный штраф от своего продюсера. В договорах участников коллектива Mband указан запрет на любые изменения во внешнем виде. По словам экспертов, подопечный Меладзе комплексовал из-за своих глаз, в связи с чем прибег к блефаропластике в Корее. Исполнитель изменил форму век, однако разрез глаз оставил прежним.

Скорее всего, композитор не заметил разницы и по этой причине его подопечному удалось избежать наказания. Якобы уже тогда Меладзе собирался расформировать группу и не обращал внимания на подобные вещи. Недавно стало известно о распаде Mband, о чем поклонникам рассказал сам композитор посредством поста в Instagram. Ранее СМИ писали о конфликтах между певцами, которые иногда доходили до драки.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:50

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