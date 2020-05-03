Лечение пневмонии обошлось Надежде Бабкиной в более чем 2 млн рублей

В СМИ сообщили, что в случае Надежды Бабкиной пневмония поразила около 2\3 легких, в связи с чем артистку подключали к аппарату ИВЛ и отправляли в медикаментозную кому. После выписки из больницы звезда отечественной сцены поблагодарила врачей, а также тех, кто поддерживал ее все это непростое время. Артистка подтвердила, что этот период оказался для нее сложным испытанием. Несмотря на то, что случай Надежды Бабкиной был крайне тяжелым, она была недавно выписана из больницы, где за свое лечение заплатила более двух миллионов рублей.Журналисты подсчитали, что сутки в реанимации обходились Надежде Бабкиной в 150 тыс. рублей, а отдельная палата стоила ей 50 тыс. рублей ежедневно. На медикаменты она тратила около 350 тыс. рублей, при том, что лечение продолжится и после выписки.