Эксперты составили список авто в коллекции знаменитого миллиардера Канье Уэста





Открывает автомобильную коллекцию Уэста вездеход-амфибия «Шерп» российского производства. Авто выпускается в 2012 года и появилось в клипе музыканта на композицию Follow God. Модель имеет сходство с военным транспортом, что обеспечивает устойчивое впечатление после встречи с ним на дорогах. Bugatti Veyron Канье Уэст купил после рождения своего первого ребёнка. Авто стоимостью $3,5 млн стало подарком рэпера самому себе.Prombron Red Diamond является продуктом бренда Dartz Motorz. Его ценник составляет $300 тысяч в начальной комплектации. Уэст дополнил модель разнообразными опциями, что повысило стоимость модели на $900 тысяч. При этом рэпер купил 2 одинаковых авто, одно из которых, предположительно, подарил своей супруге Ким Кардашьян. Модель Lexus ES запомнилась поклонникам музыканта тем, что именно на нём он попал в ДТП. Рэпер считает транспортное средство символом успеха и «второго рождения».SLR Stirling Moss от компании Mercedes-Benz выпущен ограниченным тиражом в 75 единиц. Один из экземпляров оказался в гараже звезды. Покупка такого авто обошлась в $1,06 млн. Под его капотом расположен силовой агрегат V8 объёмом 5,5 литра, генерирующий 650 «лошадок». От той же марки рэпер купил модель SLR McLaren, которую прекратили собирать 10 лет назад. У Канье Уэста имеются продукты марки Lamborghini. Речь идёт о моделях Urus и Aventador. Последнюю американский артист получил в подарок от супруги Ким Кардашьян. Модель в начальной комплектации стоит $400 тысяч, однако звезда реалити-шоу заказала ряд модификаций, которые повысили ценник до $750 тысяч.Aston Martin DB9 является одним из любимых авто рэпера. Авто получило кожаный салон с элементами из орехового дерева и двигатель объёмом 6 литров при архитектуре V12. Модель была куплена за $200 тысяч. Значительно дешевле Канье Уэсту обошелся Maybach 57, подготовленный для съёмок клипа на композицию Otis. Лимузин модифицировали в стиле чудовища Франкенштейна, а после съёмок продали за $60 тысяч.