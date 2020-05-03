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Эксперты составили список авто в коллекции знаменитого миллиардера Канье Уэста

Эксперты составили список авто в коллекции знаменитого рэпера. Канье Уэст вступил в спор с журналистами, отказавшимися признавать его миллиардером, после чего раскрыл данные о своей собственности, включая информацию о содержимом гаража.
Эксперты составили список авто в коллекции знаменитого миллиардера Канье Уэста

Открывает автомобильную коллекцию Уэста вездеход-амфибия «Шерп» российского производства. Авто выпускается в 2012 года и появилось в клипе музыканта на композицию Follow God. Модель имеет сходство с военным транспортом, что обеспечивает устойчивое впечатление после встречи с ним на дорогах. Bugatti Veyron Канье Уэст купил после рождения своего первого ребёнка. Авто стоимостью $3,5 млн стало подарком рэпера самому себе.

Prombron Red Diamond является продуктом бренда Dartz Motorz. Его ценник составляет $300 тысяч в начальной комплектации. Уэст дополнил модель разнообразными опциями, что повысило стоимость модели на $900 тысяч. При этом рэпер купил 2 одинаковых авто, одно из которых, предположительно, подарил своей супруге Ким Кардашьян. Модель Lexus ES запомнилась поклонникам музыканта тем, что именно на нём он попал в ДТП. Рэпер считает транспортное средство символом успеха и «второго рождения».

SLR Stirling Moss от компании Mercedes-Benz выпущен ограниченным тиражом в 75 единиц. Один из экземпляров оказался в гараже звезды. Покупка такого авто обошлась в $1,06 млн. Под его капотом расположен силовой агрегат V8 объёмом 5,5 литра, генерирующий 650 «лошадок». От той же марки рэпер купил модель SLR McLaren, которую прекратили собирать 10 лет назад. У Канье Уэста имеются продукты марки Lamborghini. Речь идёт о моделях Urus и Aventador. Последнюю американский артист получил в подарок от супруги Ким Кардашьян. Модель в начальной комплектации стоит $400 тысяч, однако звезда реалити-шоу заказала ряд модификаций, которые повысили ценник до $750 тысяч.

Aston Martin DB9 является одним из любимых авто рэпера. Авто получило кожаный салон с элементами из орехового дерева и двигатель объёмом 6 литров при архитектуре V12. Модель была куплена за $200 тысяч. Значительно дешевле Канье Уэсту обошелся Maybach 57, подготовленный для съёмок клипа на композицию Otis. Лимузин модифицировали в стиле чудовища Франкенштейна, а после съёмок продали за $60 тысяч.

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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:44

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