У жительницы Японии повторно выявили COVID-19
Врачи из Японии повторно диагностировали COVID-19 у местной жительницы. До выявления коронавируса пациентка провела в самоизоляции две недели.
Возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией в очередной раз подтвердили японские врачи: тест 30-летней жительницы префектуры Канагава продемонстрировал позитивный результат. В первый раз японка сдала образец крови 13 апреля, который выявил следы SARS-CoV-2 в организме. По окончанию 14 дней карантина признаки недуга исчезли, но вскоре самочувствие пациентки ухудшилось, а температура тела поднялась до критических показателей.
Эпидемиолог Йоко Цукамото говорит, что продолжительность самоизоляции должна быть разной для каждого отдельного случая. «В зависимости от состояния больного может возникнуть необходимость продлить самоизоляцию на срок более двух недель», - говорит ученый. Согласно данным ВОЗ, количество зараженных COVID-19 на территории Японии выросло до 15,5 тысяч человек, а число летальных случаев до 530. На данный момент в стране действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится вплоть до 6 июня.
Возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией в очередной раз подтвердили японские врачи: тест 30-летней жительницы префектуры Канагава продемонстрировал позитивный результат. В первый раз японка сдала образец крови 13 апреля, который выявил следы SARS-CoV-2 в организме. По окончанию 14 дней карантина признаки недуга исчезли, но вскоре самочувствие пациентки ухудшилось, а температура тела поднялась до критических показателей.
Эпидемиолог Йоко Цукамото говорит, что продолжительность самоизоляции должна быть разной для каждого отдельного случая. «В зависимости от состояния больного может возникнуть необходимость продлить самоизоляцию на срок более двух недель», - говорит ученый. Согласно данным ВОЗ, количество зараженных COVID-19 на территории Японии выросло до 15,5 тысяч человек, а число летальных случаев до 530. На данный момент в стране действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится вплоть до 6 июня.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:37