«Здоров, слава Богу»: Борис Корчевников опроверг слухи о заражении коронавирусом





В связи со сложившейся ситуацией в интернете регулярно публикуются новости о российских знаменитостях, борющихся с COVID-19. Борис Корчевников столкнулся со слухами по поводу инфицирования заболеванием. Во многих изданиях сообщалось, что телеведущий явился на съёмки передачи со всеми симптомами больного человека. Вот только вскоре официальный представитель «России-1» не подтвердил сведения о заражении знаменитости. По словам осведомленного лица, он здоров и находится на самоизоляции, как и другие сотрудники. При этом ведущий продолжает размещать в Instagram авторские проекты. С начала пандемии он ни разу не высказался о плохом самочувствии и бушующем коронавирусе.Одному из фолловеров Корчевников ответил на вопрос о своем состоянии. Ведущий программы «Судьба человека» написал, что жалоб на здоровье у него нет.