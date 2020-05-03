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«Здоров, слава Богу»: Борис Корчевников опроверг слухи о заражении коронавирусом

Недавно в интернете появились слухи о том, что Борис Корчевников подхватил китайский коронавирус. Однако позже генеральный директор канала «Спас» опроверг информацию о заражении.
«Здоров, слава Богу»: Борис Корчевников опроверг слухи о заражении коронавирусом

В связи со сложившейся ситуацией в интернете регулярно публикуются новости о российских знаменитостях, борющихся с COVID-19. Борис Корчевников столкнулся со слухами по поводу инфицирования заболеванием. Во многих изданиях сообщалось, что телеведущий явился на съёмки передачи со всеми симптомами больного человека. Вот только вскоре официальный представитель «России-1» не подтвердил сведения о заражении знаменитости. По словам осведомленного лица, он здоров и находится на самоизоляции, как и другие сотрудники. При этом ведущий продолжает размещать в Instagram авторские проекты. С начала пандемии он ни разу не высказался о плохом самочувствии и бушующем коронавирусе.

Одному из фолловеров Корчевников ответил на вопрос о своем состоянии. Ведущий программы «Судьба человека» написал, что жалоб на здоровье у него нет.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:09

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