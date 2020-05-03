Татьяна Тарасова об уходе Медведевой от Этери Тутберидзе: "Фигуристка не получала должного внимания"

Татьяна Тарасова сравнила взаимоотношения тренера и спортсмена с семейными, отметив, что при нехватке должного внимания “ребенок” находит того, с кем ему будет более приятно. Она считает правильным, что Евгения Медведева решила идти к большим высотам, чувствуя, что в старой команде ей дают только “вторые и третьи роли”. При этом тренер не понимает давления на фигуристку в Сети, с которым она столкнулась из-за своего решения. Тарасова считает, что с такой критикой не справился бы и взрослый.В настоящий момент Медведева тренируется под руководством Брайана Орсера. В начале апреля фигуристка прилетела в Японию, где было запланировано проведение ледового шоу, но мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. При этом спортсменка осталась в стране, где продолжает оттачивать мастерство на местной арене. Жители потребовали в социальных сетях депортировать спортсменку из-за того, что она нарушила карантин.