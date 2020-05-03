Татьяна Тарасова об уходе Медведевой от Этери Тутберидзе: "Фигуристка не получала должного внимания"
Татьяна Тарасова выразила собственное мнение насчет ухода фигуристки Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе. Тренер заступилась за спортсменку, отметив, что она недополучила внимания от наставницы.
Татьяна Тарасова сравнила взаимоотношения тренера и спортсмена с семейными, отметив, что при нехватке должного внимания “ребенок” находит того, с кем ему будет более приятно. Она считает правильным, что Евгения Медведева решила идти к большим высотам, чувствуя, что в старой команде ей дают только “вторые и третьи роли”. При этом тренер не понимает давления на фигуристку в Сети, с которым она столкнулась из-за своего решения. Тарасова считает, что с такой критикой не справился бы и взрослый.
В настоящий момент Медведева тренируется под руководством Брайана Орсера. В начале апреля фигуристка прилетела в Японию, где было запланировано проведение ледового шоу, но мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. При этом спортсменка осталась в стране, где продолжает оттачивать мастерство на местной арене. Жители потребовали в социальных сетях депортировать спортсменку из-за того, что она нарушила карантин.
Татьяна Тарасова сравнила взаимоотношения тренера и спортсмена с семейными, отметив, что при нехватке должного внимания “ребенок” находит того, с кем ему будет более приятно. Она считает правильным, что Евгения Медведева решила идти к большим высотам, чувствуя, что в старой команде ей дают только “вторые и третьи роли”. При этом тренер не понимает давления на фигуристку в Сети, с которым она столкнулась из-за своего решения. Тарасова считает, что с такой критикой не справился бы и взрослый.
В настоящий момент Медведева тренируется под руководством Брайана Орсера. В начале апреля фигуристка прилетела в Японию, где было запланировано проведение ледового шоу, но мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. При этом спортсменка осталась в стране, где продолжает оттачивать мастерство на местной арене. Жители потребовали в социальных сетях депортировать спортсменку из-за того, что она нарушила карантин.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:24