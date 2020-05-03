Эксперт раскрыл тайну кнопки "OFF" в автомобилях Volkswagen





Отечественный специалист, пожелавший остаться анонимным, решил поделиться своим "открытием" в функционале современных моделей серии VAG. Поскольку он промышляет официальной разборкой автомобилей с последующей продажей комплектующих, во время очередной процедуры внимание эксперта привлекла небольшая кнопка "OFF" на обшивке. Оказалось, что переключатель отвечает за деактивацию встроенной противоугонной системы.Нынешние сигнализации работают по принципу закрытия авто: после того, как водитель покинул салон автомобиля - технология автоматически берет под защиту транспортное средство. Это значит, что любое движение внутри салона или попытка изменить положение машины приведут к срабатыванию звукового сигнала. Чтобы не создавать неудобство владельцу, производитель оборудует собственные модели кнопкой, которая отменяет подобный алгоритм.