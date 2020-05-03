Эксперт раскрыл тайну кнопки "OFF" в автомобилях Volkswagen
Один из российских автолюбителей смог выяснить, для чего большинство автомобилей Volkswagen оборудуют кнопкой "OFF". Эксперт раскрыл тайну, разбирая очередное транспортное средство.
Отечественный специалист, пожелавший остаться анонимным, решил поделиться своим "открытием" в функционале современных моделей серии VAG. Поскольку он промышляет официальной разборкой автомобилей с последующей продажей комплектующих, во время очередной процедуры внимание эксперта привлекла небольшая кнопка "OFF" на обшивке. Оказалось, что переключатель отвечает за деактивацию встроенной противоугонной системы.
Нынешние сигнализации работают по принципу закрытия авто: после того, как водитель покинул салон автомобиля - технология автоматически берет под защиту транспортное средство. Это значит, что любое движение внутри салона или попытка изменить положение машины приведут к срабатыванию звукового сигнала. Чтобы не создавать неудобство владельцу, производитель оборудует собственные модели кнопкой, которая отменяет подобный алгоритм.
Отечественный специалист, пожелавший остаться анонимным, решил поделиться своим "открытием" в функционале современных моделей серии VAG. Поскольку он промышляет официальной разборкой автомобилей с последующей продажей комплектующих, во время очередной процедуры внимание эксперта привлекла небольшая кнопка "OFF" на обшивке. Оказалось, что переключатель отвечает за деактивацию встроенной противоугонной системы.
Нынешние сигнализации работают по принципу закрытия авто: после того, как водитель покинул салон автомобиля - технология автоматически берет под защиту транспортное средство. Это значит, что любое движение внутри салона или попытка изменить положение машины приведут к срабатыванию звукового сигнала. Чтобы не создавать неудобство владельцу, производитель оборудует собственные модели кнопкой, которая отменяет подобный алгоритм.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:11