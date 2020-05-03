Издание The National Interest заявило о существовании у РФ «убийц спутников» нового типа
Издание The National Interest заявило о получении свидетельств существования у РФ аппаратов, которые уже окрестили как «убийц спутников». Эксперт из США сообщил о проведении им расследования, результатом которого стало получение данных о создании «хищных микроспутников», способных при помощи маневрирования в направлении собственных целей вывести орбитальные комплексы из строя.
В конце апреля Хендрикс представил крупную аналитическую статью. В материале он объединил разрозненные данные, которые считает доказательством готовности РФ уничтожать чужие спутники при появлении вооруженного конфликта.
Эксперт указал на создание Россией противоспутниковой системы, которая использует не взрывчатое вещество или ударные воздействия, а более современные методы ликвидации высокотехнологичных целей. Хендрикс представил снимок, сделанный в сентябре 2018-го. Тогда фотограф заметил необычные особенности в работе Лётно-исследовательского института им. Громова. Особое внимание привлёк истребитель модели МиГ-31БМ, под фюзеляжем которого разместили крупногабаритную черную ракету. Хотя самолёт достаточно известен, боевой снаряд оказался чем-то новым.
Боеприпас посчитали чрезмерным для противостояния по системе «воздух-воздух» либо «воздух-поверхность». Сама ракета имеет размеры, подходящие для использования в качестве противоспутникового оружия. Хендрикс исследовал открытые источники для контроля ситуации с разработкой вооружения нового типа. Ему удалось определить дату начала нового проекта как 1 сентября 2011-го благодаря наличию данных о госконтракте, подписанном с «КБ машиностроения», расположенным на удалении 100 км от Москвы и ведущего создание оружия. Автор материала для американского издания считает, что именно эта организация ответственна за координацию всех участников проекта.
В конце апреля Хендрикс представил крупную аналитическую статью. В материале он объединил разрозненные данные, которые считает доказательством готовности РФ уничтожать чужие спутники при появлении вооруженного конфликта.
«Анализ общедоступных интернет-источников почти исключает сомнения в создании для самолёта МиГ-31БМ ракеты из комплекса „Буревестник"», — отмечает Хендрикс.
Эксперт указал на создание Россией противоспутниковой системы, которая использует не взрывчатое вещество или ударные воздействия, а более современные методы ликвидации высокотехнологичных целей. Хендрикс представил снимок, сделанный в сентябре 2018-го. Тогда фотограф заметил необычные особенности в работе Лётно-исследовательского института им. Громова. Особое внимание привлёк истребитель модели МиГ-31БМ, под фюзеляжем которого разместили крупногабаритную черную ракету. Хотя самолёт достаточно известен, боевой снаряд оказался чем-то новым.
Боеприпас посчитали чрезмерным для противостояния по системе «воздух-воздух» либо «воздух-поверхность». Сама ракета имеет размеры, подходящие для использования в качестве противоспутникового оружия. Хендрикс исследовал открытые источники для контроля ситуации с разработкой вооружения нового типа. Ему удалось определить дату начала нового проекта как 1 сентября 2011-го благодаря наличию данных о госконтракте, подписанном с «КБ машиностроения», расположенным на удалении 100 км от Москвы и ведущего создание оружия. Автор материала для американского издания считает, что именно эта организация ответственна за координацию всех участников проекта.
Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:04