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Издание The National Interest заявило о существовании у РФ «убийц спутников» нового типа

Издание The National Interest заявило о получении свидетельств существования у РФ аппаратов, которые уже окрестили как «убийц спутников». Эксперт из США сообщил о проведении им расследования, результатом которого стало получение данных о создании «хищных микроспутников», способных при помощи маневрирования в направлении собственных целей вывести орбитальные комплексы из строя.
Издание The National Interest заявило о существовании у РФ «убийц спутников» нового типа

В конце апреля Хендрикс представил крупную аналитическую статью. В материале он объединил разрозненные данные, которые считает доказательством готовности РФ уничтожать чужие спутники при появлении вооруженного конфликта.

«Анализ общедоступных интернет-источников почти исключает сомнения в создании для самолёта МиГ-31БМ ракеты из комплекса „Буревестник"», — отмечает Хендрикс.


Эксперт указал на создание Россией противоспутниковой системы, которая использует не взрывчатое вещество или ударные воздействия, а более современные методы ликвидации высокотехнологичных целей. Хендрикс представил снимок, сделанный в сентябре 2018-го. Тогда фотограф заметил необычные особенности в работе Лётно-исследовательского института им. Громова. Особое внимание привлёк истребитель модели МиГ-31БМ, под фюзеляжем которого разместили крупногабаритную черную ракету. Хотя самолёт достаточно известен, боевой снаряд оказался чем-то новым.

Боеприпас посчитали чрезмерным для противостояния по системе «воздух-воздух» либо «воздух-поверхность». Сама ракета имеет размеры, подходящие для использования в качестве противоспутникового оружия. Хендрикс исследовал открытые источники для контроля ситуации с разработкой вооружения нового типа. Ему удалось определить дату начала нового проекта как 1 сентября 2011-го благодаря наличию данных о госконтракте, подписанном с «КБ машиностроения», расположенным на удалении 100 км от Москвы и ведущего создание оружия. Автор материала для американского издания считает, что именно эта организация ответственна за координацию всех участников проекта.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:04

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