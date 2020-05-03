Алёна Апина о возобновлении концертов: «Раньше сентября мы вряд ли встретимся»

Артистка рассказала аудитории, что в ближайшие несколько месяцев звезды будут без работы. Как считает Алёна Апина, даже в случае отступления пандемии коронавируса люди все равно будут бояться посещать концерты и получать коллективную радость. Также она добавила, что в настоящее время многие музыканты, световики, звукорежиссёры, танцоры и другие люди переживают трудные времена. В связи с этим знаменитость заявила, что не увидится со зрителями раньше сентября.Кроме этого, исполнительница объяснила фанатам, почему продолжит размещать в блоге провокационные фото. По словам самой Апиной, она любит читать комментарии недоброжелателей, которые критикуют звезду за использование фотошопа. В ближайшее время она снова будет удивлять юзеров откровенными сюжетами. Как считает певица, ей нечего стесняться.