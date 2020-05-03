В спальне Оксаны Самойлова нет места для рэпера Джигана
Оксана Самойлова показала поклонникам видео из своей спальни, в которой, судя по всему, пока нет места Джигану. Поклонники подозревают, что многодетная мать еще не до конца простила неверного супруга.
В первом ролике, опубликованном Самойловой, можно увидеть, как модель ухаживает за трехмесячным Давидом. Супруга Джигана разговаривает с малышом, рассказывая ему о том, чем предстоит вскоре заняться. В планах многодетной матери купание наследника, что она и комментирует. В эту же серию видео попал и сам процесс плавания мальчика в ванне, а также приготовления к отходу ко сну.
После на странице Оксаны Самойловой появилось видео из ее спальни, где на большой кровати лежит дочь модели и рэпера Лея. Поклонники семьи сразу отметили, что ни в одном кадре не «засветился» Джиган. Его не видно ни до, ни в процессе, ни после купания сына. Кроме того, звезда не появляется на собственном брачном ложе.
Подобное навело подписчиков Самойловой на мысль, что она пока не до конца сумела простить неверного супруга. Работа над восстановлением отношений после случившегося определенно займет время, и неизвестно, когда муж и жена смогут вернуться к привычной жизни. Сейчас же, по мнению фолловеров модели, она еще не готова пустить Джигана в их общую спальню, и музыкант вынужден жить в отдельной комнате.
В первом ролике, опубликованном Самойловой, можно увидеть, как модель ухаживает за трехмесячным Давидом. Супруга Джигана разговаривает с малышом, рассказывая ему о том, чем предстоит вскоре заняться. В планах многодетной матери купание наследника, что она и комментирует. В эту же серию видео попал и сам процесс плавания мальчика в ванне, а также приготовления к отходу ко сну.
После на странице Оксаны Самойловой появилось видео из ее спальни, где на большой кровати лежит дочь модели и рэпера Лея. Поклонники семьи сразу отметили, что ни в одном кадре не «засветился» Джиган. Его не видно ни до, ни в процессе, ни после купания сына. Кроме того, звезда не появляется на собственном брачном ложе.
Подобное навело подписчиков Самойловой на мысль, что она пока не до конца сумела простить неверного супруга. Работа над восстановлением отношений после случившегося определенно займет время, и неизвестно, когда муж и жена смогут вернуться к привычной жизни. Сейчас же, по мнению фолловеров модели, она еще не готова пустить Джигана в их общую спальню, и музыкант вынужден жить в отдельной комнате.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:36