Названы страны, которые сильно пострадали от пандемии коронавируса





По состоянию на 3 мая, в мире насчитывается больше 3,4 млн человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. При этом США лидируют по количеству инфицированных, где числится более 1,1 млн случаев заражения. Далее следуют Испания, Италия, Франция и Великобритания, а Китай, где впервые обнаружили коронавирус, находится на 10 месте. Известно, что первый заболевший в США был выявлен 21 января, а уже спустя месяц страна стала лидером по количеству больных. При этом главная вспышка недуга зафиксирована в Нью-Йорке.В Испании карантин был продлен до 9 мая включительно, а премьер-министр Педро Санчес отметил, что жители смогут вернуться к нормальной жизни не раньше июня, в случае, если количество инфицированных не возрастет. С мая в Италии разрешены прогулки в парках, занятия спортом на улице, а также есть возможность навещать близких родственников, но необходимость соблюдать дистанцию и ходить в медицинских масках остается. В Сети появилась информация, что власти Франции намерены продлить режим до 24 июля.Великобритания оказалась на втором месте в Европе по количеству погибших в результате коронавируса. Всего с начала пандемии здесь зафиксировано более 28 тысяч смертей.