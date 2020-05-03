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Данила Козловский отмечает 35-летие: Тайные романы актера

Отечественный актер Данила Козловский, которому 3 мая исполнилось 35 лет, тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако со временем все его романы стали известны публике, например, его связь с Елизаветой Боярской и Ольгой Зуевой.

Поклонники заметили внешнюю привлекательной Козловского и его талант в киноленте “Мы из будущего”. При этом одними из главных кинокартин в творчестве звезды критики считают “Легенду №17” и “Академию вампиров”. Роман актера с польской коллегой Уршулой Малкой после съемок фильма “Варшавская мелодия” привел к трехлетнему браку, но пара не имела детей. В откровенных интервью после развода знаменитость подтвердила, что во времена студенчества ее экс-муж крутил роман с Боярской, но пара скрывала свою связь.

В шоу “Ты не поверишь!” Уршула Малка отметила, что в первые годы после расставания они пытались поддерживать дружеские отношения, но в итоге перестали поддерживать эту “иллюзию”. После съемок “Распутина” появилась информация о романтических отношениях Козловского с коллегой Юлией Снигирь, но в начале 2014 года знаменитости разошлись.
Данила Козловский отмечает 35-летие: Тайные романы актера

Около года звезда экранов скрывал отношения с моделью Ольгой Зуевой, а в 2016 году стало известно, что влюбленные живут вместе. Обручальные кольца поклонники заметили в 2018 году, дочь у супругов появилась на свет 2 марта этого года. Роды прошли в США, где артисты находятся до сих пор из-за пандемии коронавируса.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:24

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