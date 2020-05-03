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Историки из Норвегии рассказали о погребальных ритуалах викингов

Отношение к смерти у викингов существенно отличалось от современных, что выражалось в мрачных погребальных ритуалах. Историки из Норвегии рассказали, что древние скандинавы хранили черепа покойных в своих жилищах.

Археологические исследования в Норвегии показали, что реальная картина похорон у викингов существенно отличалась от тех, которые демонстрирует популярная культура. Сериалы и книги обычно говорят о ритуальном сожжении в погребальной ладье либо закапывании тела в курган вместе с ценными вещами и оружием покойного. Находки доказали, что погребение в сообществе древних скандинавов было жутким и загадочным: части умерших обычно закапывали во дворе и внутри домов.

Археолог Марианне Эриксен из Университета Осло утверждает, что для викингов было крайне необходимо, чтобы мертвецы оставались рядом. «Близость с мертвыми имела для них некий смысл, раз с ними соприкасались в повседневной жизни», - сообщает исследователь. К примеру, по всей Скандинавии за последние годы нашли около 50 фрагментов черепов и останков скелетов младенцев, спрятанных под порогами жилищ. Не исключено, что кости считались амулетом от злых духов и сил, будучи неким «связующим звеном».

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Наука / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:54

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