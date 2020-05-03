Историки из Норвегии рассказали о погребальных ритуалах викингов





Археологические исследования в Норвегии показали, что реальная картина похорон у викингов существенно отличалась от тех, которые демонстрирует популярная культура. Сериалы и книги обычно говорят о ритуальном сожжении в погребальной ладье либо закапывании тела в курган вместе с ценными вещами и оружием покойного. Находки доказали, что погребение в сообществе древних скандинавов было жутким и загадочным: части умерших обычно закапывали во дворе и внутри домов.Археолог Марианне Эриксен из Университета Осло утверждает, что для викингов было крайне необходимо, чтобы мертвецы оставались рядом., - сообщает исследователь. К примеру, по всей Скандинавии за последние годы нашли около 50 фрагментов черепов и останков скелетов младенцев, спрятанных под порогами жилищ. Не исключено, что кости считались амулетом от злых духов и сил, будучи неким «связующим звеном».