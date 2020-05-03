«Они пукнули вирусом»: Лолита Милявская обвинила инопланетян в пандемии COVID-19
Лолита Милявская обвинила в пандемии COVID-19 инопланетян. Соответствующую публикацию примерившая водолазный костюм певица разместила в Instagram.
Знаменитость продолжает удивлять поклонников экстравагантным поведением. По словам самой Милявской, таким способом она оказывает поддержку тем, кто сейчас находится на самоизоляции без родных и близких. При этом звезда эстрады призвала аудиторию не путать режим карантина с одиночеством. Не так давно артистка самостоятельно сменила себе прическу, сделав каре, а на днях решила побыть водолазом. Экс-супруга Алексндра Цекало примерила соответствующий костюм и вышла на балкон, где решила поговорить о пандемии COVID-19. Как считает певица, люди «подтираются» вирусом, которым «пукнули» инопланетяне.
Свое «путешествие» по территории квартиры Лолита Милявская сравнила с выходом в открытый космос. Кроме этого, артистка пожелала россиянам, которые успели отправиться на «грядки», успешной работы. Звезда посоветовала людям не злоупотреблять алкоголем.
Знаменитость продолжает удивлять поклонников экстравагантным поведением. По словам самой Милявской, таким способом она оказывает поддержку тем, кто сейчас находится на самоизоляции без родных и близких. При этом звезда эстрады призвала аудиторию не путать режим карантина с одиночеством. Не так давно артистка самостоятельно сменила себе прическу, сделав каре, а на днях решила побыть водолазом. Экс-супруга Алексндра Цекало примерила соответствующий костюм и вышла на балкон, где решила поговорить о пандемии COVID-19. Как считает певица, люди «подтираются» вирусом, которым «пукнули» инопланетяне.
Свое «путешествие» по территории квартиры Лолита Милявская сравнила с выходом в открытый космос. Кроме этого, артистка пожелала россиянам, которые успели отправиться на «грядки», успешной работы. Звезда посоветовала людям не злоупотреблять алкоголем.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:13