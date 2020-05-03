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«Они пукнули вирусом»: Лолита Милявская обвинила инопланетян в пандемии COVID-19

Лолита Милявская обвинила в пандемии COVID-19 инопланетян. Соответствующую публикацию примерившая водолазный костюм певица разместила в Instagram.
«Они пукнули вирусом»: Лолита Милявская обвинила инопланетян в пандемии COVID-19

Знаменитость продолжает удивлять поклонников экстравагантным поведением. По словам самой Милявской, таким способом она оказывает поддержку тем, кто сейчас находится на самоизоляции без родных и близких. При этом звезда эстрады призвала аудиторию не путать режим карантина с одиночеством. Не так давно артистка самостоятельно сменила себе прическу, сделав каре, а на днях решила побыть водолазом. Экс-супруга Алексндра Цекало примерила соответствующий костюм и вышла на балкон, где решила поговорить о пандемии COVID-19. Как считает певица, люди «подтираются» вирусом, которым «пукнули» инопланетяне.

Свое «путешествие» по территории квартиры Лолита Милявская сравнила с выходом в открытый космос. Кроме этого, артистка пожелала россиянам, которые успели отправиться на «грядки», успешной работы. Звезда посоветовала людям не злоупотреблять алкоголем.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:13

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