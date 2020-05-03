Алеся Кафельникова подтвердила наличие романа с сыном российского бизнесмена

После окончательного разрыва с рэпером Pharaoh в личной жизни Кафельниковой некоторое время было затишье. На все вопросы об отношениях модель либо отмалчивалась, либо говорила о смене приоритетов и том, что сейчас поглощена построением карьеры. Подобная скрытность продлилась недолго, и вот уже дочь известного теннисиста с удовольствием делится с подписчиками кадрами, на которых можно угадать присутствие ее нового бойфренда.Фанаты Кафельниковой не стали ждать, пока знаменитость рассекретит имя своего избранника, и с помощью нехитрых методов, вроде отслеживания данных геолокации и сравнения пейзажей на фото, смогли определить его личность. Бойфрендом модели оказался Владимир Новицкий. Молодой человек является сыном одного из директоров оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого.Судя по публикациям дочери Евгения Кафельникова, новый молодой человек ее балует: регулярно преподносит презенты и делает необычные сюрпризы. Так недавно бойфренд модели привез к дому любимой лам, чтобы та смогла погладить животных.Кроме того, что ламы принесли Кафельниковой эстетическое удовольствие, теперь молодая особа использует их в качестве «спутников для прогулок». Так как на улицу можно выходить только из-за необходимости, которой считается и выгул животных, манекенщица получила возможность гулять как минимум три раза в день, так как у нее дома теперь живут трое «домашних любимцев».