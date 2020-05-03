В Сети рассказали о машинах Юлианны Карауловой





Первым автомобилем Юлианны Карауловой можно считать Honda CR-VЭ, которую звезде подарил возлюбленный. Транспортное средство не только оснащено мотор мощностью 150 л.с., но и комфортным салоном с топовой комплектацией. Телеведущая ездила на этой машине более четырех лет, но обстоятельства вынудили её пересесть на Audi Q5. Кроссовер был оснащен 2-литровым двигателем, часто ломался и вынуждал знаменитость пользоваться услугами автосервиса. Именно на этом "паркетнике" Караулова попала в ДТП, когда писала сообщение с телефона и нажала на педаль газа.После продажи SUV певица решила приобрести Mercedes-Benz E-klasse на вторичном рынке. Автомобиль с 1,8 литровым агрегатом на 184 л.с. обошелся звезде в 1 млн рублей, в то время как базовая модель продается в российских автосалонах за 2 млн рублей. Известно, что машина 213-й серии собрана на основе модульной платформы MRA, отличается большими габаритами, а также имеет множество современных систем безопасности и помощи водителю.