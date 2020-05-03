Эксперты назвали 5 ключевых минусов японских автомобилей по сравнению с немецкими
Эксперты назвали 5 ключевых параметров, по которым японские автомобили уступают конкурентам от немецких брендов. Среди автомобилистов России имеются приверженцы европейских и азиатских новинок, но их приоритеты сконцентрированы на различных параметрах.
Сторонники использования автомобилей из Японии говорят о высокой значимости надежности и безопасности транспортного средства. При этом поклонники продукции немецких марок возражают, указывая на меньшую производительность автомобилей из Страны восходящего солнца. Они уверены, что японские силовые агрегаты слабые и не могут предоставить достаточный уровень динамики на дорогах.
Ещё одной причиной спора становится показатель расхода топлива. Транспортные средства от немецких марок показывают в этом вопросе куда большую эффективность. Дополнительной претензией становится качество управляемости продукции японского автопрома. При рассмотрении уровня комфортабельности салона и эргономичности расположения элементов управления автомобилем сторонники продуктов от компаний из Германии иронизируют о превосходстве восточных моделей только над советскими раритетами.
Сторонники использования автомобилей из Японии говорят о высокой значимости надежности и безопасности транспортного средства. При этом поклонники продукции немецких марок возражают, указывая на меньшую производительность автомобилей из Страны восходящего солнца. Они уверены, что японские силовые агрегаты слабые и не могут предоставить достаточный уровень динамики на дорогах.
Ещё одной причиной спора становится показатель расхода топлива. Транспортные средства от немецких марок показывают в этом вопросе куда большую эффективность. Дополнительной претензией становится качество управляемости продукции японского автопрома. При рассмотрении уровня комфортабельности салона и эргономичности расположения элементов управления автомобилем сторонники продуктов от компаний из Германии иронизируют о превосходстве восточных моделей только над советскими раритетами.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:41