Эксперты назвали 5 ключевых минусов японских автомобилей по сравнению с немецкими





Сторонники использования автомобилей из Японии говорят о высокой значимости надежности и безопасности транспортного средства. При этом поклонники продукции немецких марок возражают, указывая на меньшую производительность автомобилей из Страны восходящего солнца. Они уверены, что японские силовые агрегаты слабые и не могут предоставить достаточный уровень динамики на дорогах.Ещё одной причиной спора становится показатель расхода топлива. Транспортные средства от немецких марок показывают в этом вопросе куда большую эффективность. Дополнительной претензией становится качество управляемости продукции японского автопрома. При рассмотрении уровня комфортабельности салона и эргономичности расположения элементов управления автомобилем сторонники продуктов от компаний из Германии иронизируют о превосходстве восточных моделей только над советскими раритетами.