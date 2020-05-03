Обновленный Cadillac XT5 пользуется большим спросом в России





Сотрудники Cadillac сообщили о готовности проведения новых поставок XT5. В скором времени автомобили прибудут на склады дилеров бренда в РФ. С учетом малого срока с момента возвращения производственной линии американской компании к номинальным темпам сборки после прекращения вынужденного перерыва в работе, своевременное восполнение запасов Cadillac XT5 для российского рынка удивляет многих экспертов уровнем оперативности. В представительстве компании-производителя сообщили о готовности предоставить клиентам официальную интернет-площадку, посредством которой они смогут приобрести авто без посещения дилерского центра. Проданное транспортное средство смогут доставить непосредственно на дом покупателю при наличии у него такого желания.В настоящее время Cadillac XT5 комплектуется турбированным двигателем объёмом 2 литра производительностью в 200 «лошадей». В качестве трансмиссии используется «автомат» на 9 ступеней. Среди основных особенностей модели выделяют наличие камеры видеонаблюдения, различные интеллектуальные системы предоставления помощи водителю, интеграцию в бортовую систему современного комплекса активного обеспечения безопасности, совмещенное с камерой зеркало заднего обзора, опцию ночного видения, а также доработанный сенсорный экран.