Ученые рассказали о методах дистанцирования животных и насекомых от больных особей





Пчелам под силу обнаруживать смертельный недуг, известный как американский гнилец. Исходящий от зараженной личинки специфический аромат ощущают взрослые особи, после чего выбрасывают ее из улья. Омары предпочитают просто дистанцироваться от собратьев, что демонстрирует проведенный биологами эксперимент. Ученые доказали, что карибские лангусты выбирают жизнь на улице вместо того, что заселяться к зараженному соседу. В муравейнике в период распространения заболевания царит изоляция, а среди здоровых особей значительно уменьшается взаимодействие. В период вспышек заболеваний насекомые стараются оказывать заботу царицам и кормильцам, поскольку те являются наиболее уязвимыми в колонии.У мандрил принято заботиться о членах своей семьи, несмотря на риск заражения, но при этом они активно избегают других особей, если у них проявляются симптомы болезни. Летучие мыши, которые питаются кровью, продолжают кормить больных товарищей, но отказываются за ними полноценно ухаживать.