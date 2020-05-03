Сотрудники МЧС предоставили новые рекомендации для профилактики COVID-19 в РФ





Эксперты из ВНИИ ГОЧС от МЧС России утверждают, что каждому жителю после возвращения с улицы необходимо промывать нос, горло и глаза. Подобные процедуры позволят существенно снизить риск заражения коронавирусом. Не лишним также станет мытье рук с мылом под теплой водой в течение 20 секунд. Наконец, рекомендуется вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты - выбросить.Эпидемиологи говорят, что на обязательном карантине каждому человеку нужно обрабатывать руки антисептиками перед приемом пищи и после посещения туалета. Уменьшить риск распространения SARS-CoV-2 помогут регулярная влажная уборка помещений, проветривание, а также обработка жилья средствами бытовой химии, которые обладают моющими и дезинфицирующими эффектами. Бактерицидные лампы следует использовать с большой осторожностью.