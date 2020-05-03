Сотрудники МЧС предоставили новые рекомендации для профилактики COVID-19 в РФ
Многие эпидемиологи прогнозируют пик пандемии COVID-19 на начало мая, что требует от россиян особой осторожности во время выхода на улицу. Сотрудники МЧС предоставили новые рекомендации для профилактики коронавирусной инфекции.
Эксперты из ВНИИ ГОЧС от МЧС России утверждают, что каждому жителю после возвращения с улицы необходимо промывать нос, горло и глаза. Подобные процедуры позволят существенно снизить риск заражения коронавирусом. Не лишним также станет мытье рук с мылом под теплой водой в течение 20 секунд. Наконец, рекомендуется вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты - выбросить.
Эпидемиологи говорят, что на обязательном карантине каждому человеку нужно обрабатывать руки антисептиками перед приемом пищи и после посещения туалета. Уменьшить риск распространения SARS-CoV-2 помогут регулярная влажная уборка помещений, проветривание, а также обработка жилья средствами бытовой химии, которые обладают моющими и дезинфицирующими эффектами. Бактерицидные лампы следует использовать с большой осторожностью.
Эксперты из ВНИИ ГОЧС от МЧС России утверждают, что каждому жителю после возвращения с улицы необходимо промывать нос, горло и глаза. Подобные процедуры позволят существенно снизить риск заражения коронавирусом. Не лишним также станет мытье рук с мылом под теплой водой в течение 20 секунд. Наконец, рекомендуется вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты - выбросить.
Эпидемиологи говорят, что на обязательном карантине каждому человеку нужно обрабатывать руки антисептиками перед приемом пищи и после посещения туалета. Уменьшить риск распространения SARS-CoV-2 помогут регулярная влажная уборка помещений, проветривание, а также обработка жилья средствами бытовой химии, которые обладают моющими и дезинфицирующими эффектами. Бактерицидные лампы следует использовать с большой осторожностью.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:54