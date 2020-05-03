Ксения Собчак о прямых эфирах блогеров: "Даже не пытаются развивать свой мозг"

В новой публикации супруга Константина Богомолова выяснила, насколько полезной самоизоляция оказалась для публичных личностей. Как считает Ксения Собчак, прямые трансляции, которыми в последнее время увлеклись знаменитости, продемонстрировали их низкий интеллект. Журналистка добавила, что «сочинять» подписи к снимкам блогеров могут нанятые студенты или же они используют стихотворения поэтов Серебряного века. По мнению светской львицы, в эфирах нужно показывать свой ум, которого нет у большинства звездных пользователей Instagram. При этом миллионерша отметила, что публика любит звезд не за наличие мозгов.В конце своего анализа Собчак порекомендовала «девочкам» публиковать в блоге готовые сюжеты и применять видеоредактор. Ведущая не стала называть имена тех, чьи прямые эфиры вдохновили ее на подобный пост. Тем не менее фолловеры стали делиться собственными версиями. Некоторые посчитали, что порция критики от журналистки прозвучала в адрес Регины Тодоренко и Виктории Бони.При этом многие фолловеры отметили, что трансляции Ивлеевой им нравятся. Также подписчики не одобрили старания Ольги Бузовой продемонстрировать свой интеллект.