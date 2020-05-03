АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ксения Собчак о прямых эфирах блогеров: "Даже не пытаются развивать свой мозг"

Ксения Собчак резко высказалась о прямых эфирах различных российских звезд. По словам телеведущей, у многих блогеров отсутствуют умственные способности.
Ксения Собчак о прямых эфирах блогеров: "Даже не пытаются развивать свой мозг"

В новой публикации супруга Константина Богомолова выяснила, насколько полезной самоизоляция оказалась для публичных личностей. Как считает Ксения Собчак, прямые трансляции, которыми в последнее время увлеклись знаменитости, продемонстрировали их низкий интеллект. Журналистка добавила, что «сочинять» подписи к снимкам блогеров могут нанятые студенты или же они используют стихотворения поэтов Серебряного века. По мнению светской львицы, в эфирах нужно показывать свой ум, которого нет у большинства звездных пользователей Instagram. При этом миллионерша отметила, что публика любит звезд не за наличие мозгов.

В конце своего анализа Собчак порекомендовала «девочкам» публиковать в блоге готовые сюжеты и применять видеоредактор. Ведущая не стала называть имена тех, чьи прямые эфиры вдохновили ее на подобный пост. Тем не менее фолловеры стали делиться собственными версиями. Некоторые посчитали, что порция критики от журналистки прозвучала в адрес Регины Тодоренко и Виктории Бони.

При этом многие фолловеры отметили, что трансляции Ивлеевой им нравятся. Также подписчики не одобрили старания Ольги Бузовой продемонстрировать свой интеллект.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Историки из Норвегии рассказали о погребальных ритуалах…
Алёна Апина о возобновлении концертов: «Раньше сентября мы вряд ли…
Эксперты назвали 5 ключевых минусов японских автомобилей по сравнению с…
В спальне Оксаны Самойлова нет места для рэпера…
Ученые рассказали о методах дистанцирования животных и насекомых от больных…
Данила Козловский отмечает 35-летие: Тайные романы…
Федоров день: Традиции и приметы…
«Они пукнули вирусом»: Лолита Милявская обвинила инопланетян в пандемии…
Обновленный Cadillac XT5 пользуется большим спросом в…
Алеся Кафельникова подтвердила наличие романа с сыном российского…
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
Ксения Собчак о прямых эфирах блогеров: "Даже не пытаются развивать свой…
Сотрудники МЧС предоставили новые рекомендации для профилактики COVID-19 в…
Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова из-за квартиры в Новой…
Эксперты рассказали о влиянии кофе на управление…
Врач-психотерапевт Айна Громова назвала симптомы клинической депрессии на фоне вспышки…
Победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская о Папунаишвили: «Он почему-то решил, что меня надо убрать в самом…
В России изменили сроки прохождения техосмотра…
МИД Украины обвинило Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе в 2014…
Ирина Шейк обратилась к Донателле Версаче в честь ее…
Джонсон рассказал о планах медиков на случай его смерти от…
Американский сериал о Екатерине Великой показывает русских невежественными особами с плохим чувством…
"Сперма содержит снотворное": Ученые перечислили самые необычные факты о…
Екатерина Климова рассказала о своих слабых сторонах в профессиональном…
Выпуск крупного обновления Windows 10 перенесен из-за уязвимости «нулевого…
Учителя йоги дали рекомендации, как преодолеть страх перед…
Филипп Киркоров поздравил с днем рождения британского певца Энгельберта…
В России разработали 3D-модель очага…
Просмотреть все новости