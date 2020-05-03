АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова из-за квартиры в Новой Москве

Лидия Федосеева-Шукшина и ее адвокат Юлия Вербицкая планируют решить возникший из-за квартиры актрисы в Новой Москве вопрос через суд. Для этого юрист от имени знаменитости подает иск на Бари Алибасова, переписавшего собственность на своего помощника.
Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова из-за квартиры в Новой Москве

Федосеевой-Шукшиной так и не удалось договориться с пятым супругом по поводу оформления квартиры в Новой Москве на свое имя. Ни обычные разговоры, ни даже открытое письмо на Бари Алибасова не возымели эффекта, а жилплощадь актрисы все еще записана на помощника музыканта Сергея Моцаря.

Из-за этого у Лидии Федосеевой-Шукшиной не осталось иного выбора, как обратиться за помощью к юристу. Для разрешения проблем с недвижимостью звезда отечественного кинематографа наняла адвоката Юлию Вербицкую, которая будет представлять интересы артистки в суде.

Первоначальным ответчиком по иску об официальной принадлежности квартиры, по словам юриста, будет уже не Бари Алибасов, а Сергей Моцарь. Именно помощник музыканта теперь документально является владельцем жилья, поэтому вопрос будет решаться с ним. Ели его мнение противоречит взглядам Федосеевой-Шукшиной, то суд назначит экспертизу.

Адвокат артистки считает, что «истина будет установлена в судебном порядке», но процесс не обещает быть громким. Такого же мнения придерживается сама знаменитость и Бари Алибасов, который стал виновником сложившейся ситуации.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Историки из Норвегии рассказали о погребальных ритуалах…
Алёна Апина о возобновлении концертов: «Раньше сентября мы вряд ли…
Эксперты назвали 5 ключевых минусов японских автомобилей по сравнению с…
В спальне Оксаны Самойлова нет места для рэпера…
Ученые рассказали о методах дистанцирования животных и насекомых от больных…
Данила Козловский отмечает 35-летие: Тайные романы…
Федоров день: Традиции и приметы…
«Они пукнули вирусом»: Лолита Милявская обвинила инопланетян в пандемии…
Обновленный Cadillac XT5 пользуется большим спросом в…
Алеся Кафельникова подтвердила наличие романа с сыном российского…
Семейные конфликты, добрые дела и планы на будущее: ТОП-10 вещей, которые нужно держать в…
Ксения Собчак о прямых эфирах блогеров: "Даже не пытаются развивать свой…
Сотрудники МЧС предоставили новые рекомендации для профилактики COVID-19 в…
Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова из-за квартиры в Новой…
Эксперты рассказали о влиянии кофе на управление…
Врач-психотерапевт Айна Громова назвала симптомы клинической депрессии на фоне вспышки…
Победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская о Папунаишвили: «Он почему-то решил, что меня надо убрать в самом…
В России изменили сроки прохождения техосмотра…
МИД Украины обвинило Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе в 2014…
Ирина Шейк обратилась к Донателле Версаче в честь ее…
Джонсон рассказал о планах медиков на случай его смерти от…
Американский сериал о Екатерине Великой показывает русских невежественными особами с плохим чувством…
"Сперма содержит снотворное": Ученые перечислили самые необычные факты о…
Екатерина Климова рассказала о своих слабых сторонах в профессиональном…
Выпуск крупного обновления Windows 10 перенесен из-за уязвимости «нулевого…
Учителя йоги дали рекомендации, как преодолеть страх перед…
Филипп Киркоров поздравил с днем рождения британского певца Энгельберта…
В России разработали 3D-модель очага…
Просмотреть все новости