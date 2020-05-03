Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова из-за квартиры в Новой Москве
Лидия Федосеева-Шукшина и ее адвокат Юлия Вербицкая планируют решить возникший из-за квартиры актрисы в Новой Москве вопрос через суд. Для этого юрист от имени знаменитости подает иск на Бари Алибасова, переписавшего собственность на своего помощника.
Федосеевой-Шукшиной так и не удалось договориться с пятым супругом по поводу оформления квартиры в Новой Москве на свое имя. Ни обычные разговоры, ни даже открытое письмо на Бари Алибасова не возымели эффекта, а жилплощадь актрисы все еще записана на помощника музыканта Сергея Моцаря.
Из-за этого у Лидии Федосеевой-Шукшиной не осталось иного выбора, как обратиться за помощью к юристу. Для разрешения проблем с недвижимостью звезда отечественного кинематографа наняла адвоката Юлию Вербицкую, которая будет представлять интересы артистки в суде.
Первоначальным ответчиком по иску об официальной принадлежности квартиры, по словам юриста, будет уже не Бари Алибасов, а Сергей Моцарь. Именно помощник музыканта теперь документально является владельцем жилья, поэтому вопрос будет решаться с ним. Ели его мнение противоречит взглядам Федосеевой-Шукшиной, то суд назначит экспертизу.
Адвокат артистки считает, что «истина будет установлена в судебном порядке», но процесс не обещает быть громким. Такого же мнения придерживается сама знаменитость и Бари Алибасов, который стал виновником сложившейся ситуации.
Федосеевой-Шукшиной так и не удалось договориться с пятым супругом по поводу оформления квартиры в Новой Москве на свое имя. Ни обычные разговоры, ни даже открытое письмо на Бари Алибасова не возымели эффекта, а жилплощадь актрисы все еще записана на помощника музыканта Сергея Моцаря.
Из-за этого у Лидии Федосеевой-Шукшиной не осталось иного выбора, как обратиться за помощью к юристу. Для разрешения проблем с недвижимостью звезда отечественного кинематографа наняла адвоката Юлию Вербицкую, которая будет представлять интересы артистки в суде.
Первоначальным ответчиком по иску об официальной принадлежности квартиры, по словам юриста, будет уже не Бари Алибасов, а Сергей Моцарь. Именно помощник музыканта теперь документально является владельцем жилья, поэтому вопрос будет решаться с ним. Ели его мнение противоречит взглядам Федосеевой-Шукшиной, то суд назначит экспертизу.
Адвокат артистки считает, что «истина будет установлена в судебном порядке», но процесс не обещает быть громким. Такого же мнения придерживается сама знаменитость и Бари Алибасов, который стал виновником сложившейся ситуации.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:48