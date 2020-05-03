Лидия Федосеева-Шукшина подает в суд на Бари Алибасова из-за квартиры в Новой Москве

Федосеевой-Шукшиной так и не удалось договориться с пятым супругом по поводу оформления квартиры в Новой Москве на свое имя. Ни обычные разговоры, ни даже открытое письмо на Бари Алибасова не возымели эффекта, а жилплощадь актрисы все еще записана на помощника музыканта Сергея Моцаря.Из-за этого у Лидии Федосеевой-Шукшиной не осталось иного выбора, как обратиться за помощью к юристу. Для разрешения проблем с недвижимостью звезда отечественного кинематографа наняла адвоката Юлию Вербицкую, которая будет представлять интересы артистки в суде.Первоначальным ответчиком по иску об официальной принадлежности квартиры, по словам юриста, будет уже не Бари Алибасов, а Сергей Моцарь. Именно помощник музыканта теперь документально является владельцем жилья, поэтому вопрос будет решаться с ним. Ели его мнение противоречит взглядам Федосеевой-Шукшиной, то суд назначит экспертизу.Адвокат артистки считает, что «истина будет установлена в судебном порядке», но процесс не обещает быть громким. Такого же мнения придерживается сама знаменитость и Бари Алибасов, который стал виновником сложившейся ситуации.