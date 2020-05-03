Федоров день: Традиции и приметы праздника





Федоров день зачастую сопровождался традицией посещения кладбищ, на которых стоило причитать и вспоминать о жизни умерших близких. Священнослужители говорят, что 3 мая покойные, якобы, тоскуют по земной жизни и хотят увидеться с родными. Среди россиян был распространен обычай накрывать большой стол, обедать с семьей и угощать других: подобные действия необходимы, чтобы предки видели благополучие своих наследников.В этот день строжайше запрещалось ссориться, вступать в драку, использовать брань и злословить. Особенным Федоров день считался и для рыбаков - им нельзя было ловить рыбу и забрасывать сети, поскольку подводные жители в этот период начинали метить икру. Верующие люди также просили у Бога дождя, жгли свечи в церкви и освящали дом. Древние люди говорили: "что первым пойдет в рост, рожь или трава - тому и урожай", а сильный первый гром и большое количество шишек на ели свидетельствовали о богатом будущем сборе.