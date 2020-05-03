Эксперты рассказали о влиянии кофе на управление автомобилем





Многие считают кофе напитком, способным обеспечить организму бодрое состояние. Часто проблема сонливости становится актуальной для водителей, совершающих поездку на большое расстояние либо передвигающихся в тёмное время суток. Имеется мнение, что стимулирующие вещества гарантируют тонизирующий эффект и лишены побочных отрицательных факторов. Ученые заявляют, что напиток полезен для сердечно-сосудистой системы. При этом подчеркивается важность строгого ограничения его употребления небольшими дозами. Зависимость от бодрящего эффекта кофе может негативно отразиться на физическом и психологическом здоровье человека.Чрезмерное употребление напитка вызывает перегрузку нервной системы. Это приводит к повышению риска появления проблем неврологического характера. Кофеин имеет мочегонный эффект и повышает скорость сердцебиения. Приём за день 6-10 чашек напитка может спровоцировать панические атаки, повышенную возбудимость, тревожность. Подобные факторы резко увеличивают риск попадания в аварию во время управления транспортным средством.Сон за рулём пугает многих автомобилистов. Монотонное движение оказывает эффект укачивания, поэтому водители борются с проблемой различными способами. Стоит помнить, что в кофейных напитках не всегда есть кофеин. В действительности, найти стимулирующее вещество можно только в зерновом продукте, тогда как в растворимом его почти нет. По этой причине многие не чувствуют бодрящего эффекта от употребления последнего. Небольшое повышение активности обеспечивают быстрые углеводы и переваривание сахара.Для водителей, которые хотят взбодриться во время вождения, эксперты рекомендуют выпить чашку сваренного из молотых зерен кофе. Важно не превышать данное количество во избежание появления агрессивности и раздражительности. Самым эффективным способом улучшить тонус станет остановка автомобиля и выполнение короткого комплекса зарядки на свежем воздухе.