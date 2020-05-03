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Эксперты рассказали о влиянии кофе на управление автомобилем

Эксперты рассказали о воздействии, которое кофе оказывает на водителей во время управления автомобилем. Напиток не относится к запрещенным для людей, пребывающих за рулём транспортного средства, однако нужно понимать степень его влияния на человека, чтобы избежать повышения рисков аварийных ситуаций.

Многие считают кофе напитком, способным обеспечить организму бодрое состояние. Часто проблема сонливости становится актуальной для водителей, совершающих поездку на большое расстояние либо передвигающихся в тёмное время суток. Имеется мнение, что стимулирующие вещества гарантируют тонизирующий эффект и лишены побочных отрицательных факторов. Ученые заявляют, что напиток полезен для сердечно-сосудистой системы. При этом подчеркивается важность строгого ограничения его употребления небольшими дозами. Зависимость от бодрящего эффекта кофе может негативно отразиться на физическом и психологическом здоровье человека.

Чрезмерное употребление напитка вызывает перегрузку нервной системы. Это приводит к повышению риска появления проблем неврологического характера. Кофеин имеет мочегонный эффект и повышает скорость сердцебиения. Приём за день 6-10 чашек напитка может спровоцировать панические атаки, повышенную возбудимость, тревожность. Подобные факторы резко увеличивают риск попадания в аварию во время управления транспортным средством.

Сон за рулём пугает многих автомобилистов. Монотонное движение оказывает эффект укачивания, поэтому водители борются с проблемой различными способами. Стоит помнить, что в кофейных напитках не всегда есть кофеин. В действительности, найти стимулирующее вещество можно только в зерновом продукте, тогда как в растворимом его почти нет. По этой причине многие не чувствуют бодрящего эффекта от употребления последнего. Небольшое повышение активности обеспечивают быстрые углеводы и переваривание сахара.

Для водителей, которые хотят взбодриться во время вождения, эксперты рекомендуют выпить чашку сваренного из молотых зерен кофе. Важно не превышать данное количество во избежание появления агрессивности и раздражительности. Самым эффективным способом улучшить тонус станет остановка автомобиля и выполнение короткого комплекса зарядки на свежем воздухе.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:41

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