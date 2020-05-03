Врач-психотерапевт Айна Громова назвала симптомы клинической депрессии на фоне вспышки коронавируса





Айна Громова не исключает, что многие россияне пострадали из-за длительного режима самоизоляции во время пандемии, а у некоторых ущерб для нервной системы мог вылиться в депрессию. Первым проявлением может выступать раздражительность, возникающая даже из-за громких звуков, например, при просмотре телевизора. Психотерапевт напомнила, что данная проблема может привести к серьезным последствиям, поэтому следует как можно раньше отреагировать на разного рода тревожные сигналы. В частности, человек с депрессией чувствует себя особенно плохо по утрам, перестает мечтать и улыбаться, а также он почти не ощущает потребность в еде и сексе.Эксперт советует найти личное пространство в квартире, где не нужно было бы общаться с семьей или работать. В таком месте человек сможет восстановиться.