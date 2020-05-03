Победительница «Последнего героя» Надежда Ангарская о Папунаишвили: «Он почему-то решил, что меня надо убрать в самом начале»

Именно это артист и пытался сделать с самого начала шоу. Ангарская уверена – Папунаишвили сразу увидел в ней угрозу и решил, что если избавится от конкурентки, то путь к победе будет для него открыт. Именно поэтому хореограф всячески «выживал» ее из острова.Однако такое поведение участника проекта имело обратный эффект. Надежду Ангарскую желание Евгения Папунаишвили только мотивировало бороться за возможность попасть в финал. Это, в итоге, дало свои плоды, и актриса стала победительницей «Последнего героя», тогда как хореограф выбыл из шоу.Звезда «Comedy Woman» призналась, что старалась не обращать внимание на козни участников проекта и всегда говорила команде: «Если решите, что я не нужна вам – я уйду». Подобного желания у коллег Ангарской так и не возникло, у нее появилась возможность реализовать потенциал. По словам артистки, ее победа – это не просто удача, а результат длительной подготовки и большой работы над собой.Юмористка в течение двух лет перед началом проекта работала с тренером, а непосредственно за месяц до «Последнего героя» значительно увеличила количество силовых и кардио нагрузок. Это и помогло Ангарской не только победить, но и лишиться в ходе съемок 10 килограммов.