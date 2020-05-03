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В России изменили сроки прохождения техосмотра автомобилей

С 1 апреля текущего года в России вступил в силу Федеральный закон о сроках прохождения техосмотра автомобилей. В соответствии с ним, интервал ТО изменился для некоторых видов транспорта.

Согласно постановлению Госдумы, владельцы легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков, выпущенных менее 4 лет назад, освобождаются от необходимости прохождения ТО. В то же время, транспортные средства с грузоподъемностью до 3,5 тонн, возраст которых составляет от 4 до 10 лет, будут проходить техосмотр один раз за два года, а более старые машины - каждый год. В течении первых пяти лет эксплуатации, ежегодной процедуре должны подвергнуться такси, автобусы и грузовые ТС.

Что касается грузовых автомобилей класса С, учебных машин, транспорта, оснащенного спецсигналами, то их вынудят проходить технический осмотр раз в полгода или до того момента, как закончится действие диагностической карты. Руководство Минэкономразвития, Минтранса и МВД сообщают, что вскоре россияне не смогут оформить этот документ совместно с полисом страхования ОСАГО. Кроме того, размер штрафных санкций за езду на автомобиле с просроченным ТО в будущем увеличат до 2 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:21

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